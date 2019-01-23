В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без прав





Нарушителя сотрудники ДПС задержали в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, 31-летний мужчина, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишен водительских прав.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до 2 лет лишения свободы.