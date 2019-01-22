Ближайшие шесть лет волгоградский водитель-экспедитор проведет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, по данным следствия, осужденный растратил денежные средства организации на более чем миллион рублей.
Расследования 22.01.2019 15:55
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22.01.2019 15:55
Ближайшие шесть лет волгоградский водитель-экспедитор проведет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, по данным следствия, осужденный растратил денежные средства организации на более чем миллион рублей.
Ближайшие шесть лет волгоградский водитель-экспедитор проведет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, по данным следствия, осужденный растратил денежные средства организации на более чем миллион рублей.
Судом первой инстанции установлено, что в сентябре 2015 года 44-летний водитель-экспедитор Сергей Черноусов, выполняя свои должностные обязанности, погрузил в служебный автомобиль принадлежащую ООО «АстМаркет» бытовую технику на общую сумму 2 740 706 руб.
Проезжая Светлоярский район области, осужденный решил подзаработать. В селе Червленное он по дешевке начал продавать местным жителям бытовую технику. При этом собственником «продукции» Черноусов не являлся.
Вину осужденный не признал. Рассказал, что стал продавцом поневоле: не было денег на ремонт машины. Черноусов даже подал на апелляцию, но суд не выиграл - приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.
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