Мэрия Волгограда не получила полуторамиллиардный кредит

Экономика 22.01.2019 14:36
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22.01.2019 14:36
Администрации Волгограда не удалось оформить кредит в 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, пять лотов аукционов на привлечение кредитных средств не привлекли ни одного желающего – не было подано ни одной заявки. Напомним, мэрия Волгограда намеревалась взять в долг эту сумму сроком на три года. За пользование заемными средствами бюджет города готов был заплатить около 400 миллионов рублей.
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