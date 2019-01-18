В Волгоградской области сотрудник колонии сам отправился в колонию за взятку





Сегодня Волжский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии за получение взятки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №12» УФСИН России придется провести в колонии общего режима 3 года. Кроме того, по решению суда он заплатит штраф в размере 513 тысяч рублей.

Мужчина в период с апреля по июль 2017 года получил на банковскую карту свыше 50 тысяч рублей от одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. За деньги инспектор незаконно доставлял на территорию колонии и передавал осужденному сотовые телефоны, а также игральные карты.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.

По решению суда осужденный также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в правоохранительных органах, в течение 4 лет.

Приговор в законную силу не вступил.



