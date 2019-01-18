Глава Волгограда Виталий Лихачев регоператору: «Будем штрафовать на полную катушку!»

Общество 18.01.2019 16:27
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18.01.2019 16:27
Глава Волгограда Виталий Лихачев не смог добиться от регоператора обозначения конкретных сроков наведения порядка с вывозом ТКО. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в ходе рейда по дворам Краснооктябрьского района Виталий Лихачев заявил, что жителям должны быть предоставлены точные графики вывоза мусора. Это касается, в том числе, частного сектора, где мусор вывозится бестарным способом. Однако расписание по-прежнему жителям неизвестно. Врио гендиректора ООО «Управление отходами-Волгоград» Алексей Савенков ответил неопределенно, пообещав предоставить такую информацию гражданам до конца месяца. Главу города ответ не устроил. «До конца месяца мы будем составлять протоколы и штрафовать на полную катушку», - заявил Лихачев.
По вопросу перерасчета платы за вывоз мусора Виталий Лихачев пояснил, что этой работой администрация совместно с регоператором займется с 25 января. По его словам, у муниципалитета есть документальное свидетельства того, где мусор вывозился, начиная с 1 января, а где – нет. Мэр выразил надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Тем не менее, администрация города будет жестко контролировать регоператора и по возможности помогать. «Управление отходами-Волгоград» при этом должно компенсировать муниципалитету услуги по вывозу мусора.
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