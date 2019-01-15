Расследования

Исправленному верить: волгоградца отправили в колонию из-за огромного долга по алиментам

Расследования 15.01.2019 11:56
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15.01.2019 11:56


8 месяцев в колонии-поселении теперь проведет злостный  неплательщик алиментов Марк Глушкин. Как сегодня сообщила ИА «Высота 102»  старший  помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчине ужесточили приговор. Первоначально Глушкин был осужден на один год и два месяца исправительных работ.
По предварительным данным, осужденный, несмотря на долг по алиментам более чем в 840 тысяч рублей, ни разу не пытался найти работу и вел аморальный образ жизни. При этом четыре раза нерадивый папаша уже привлекался к уголовной ответственности — также за неуплату алиментов.

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