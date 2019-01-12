Житель Волгоградской области устроил пьяную охоту на зайцев





Житель Волгоградской области задержан за браконьерство. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 32-летний житель Николаевского района на отечественной «семерке» ездил по полю, засеянному озимой пшеницей, и стрелял в зайцев. Как выяснилось, мужчина был нетрезвым. Стражи порядка обнаружили и изъяли у него охотничье ружье марки «ИЖ-К» 16 калибра и 16 патронов.

Задержанный свою вину признал и пояснил, что охотился на зайцев, чтобы сделать из мяса жаркое. За незаконную охоту подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.



