Житель Волгоградской области устроил пьяную охоту на зайцев

Происшествия 12.01.2019 15:14
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12.01.2019 15:14
Житель Волгоградской области задержан за браконьерство. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 32-летний житель Николаевского района на отечественной «семерке» ездил по полю, засеянному озимой пшеницей, и стрелял в зайцев. Как выяснилось, мужчина был нетрезвым. Стражи порядка обнаружили и изъяли у него охотничье ружье марки «ИЖ-К» 16 калибра и 16 патронов.
Задержанный свою вину признал и пояснил, что охотился на зайцев, чтобы сделать из мяса жаркое. За незаконную охоту подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.
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