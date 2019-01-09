В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка

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Происшествия 09.01.2019 18:48
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09.01.2019 18:48
Тело 5-летней девочки сегодня было обнаружено в сгоревшем доме в Ленинском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК России по региону, пожар произошёл днем на улице 8 марта.
По предварительной информации, ребёнок остался дома один. Родители ушли в лес за дровами.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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