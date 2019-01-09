В Волгограде осудили юношу за жестокое убийство своей прабабушки





9 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года — такой приговор вынес суд в отношении 20-летнего волгоградца за совершение убийства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, молодой человек до смерти избил свою родную 88-летнюю прабабушку.

По материалам дела в момент преступления осужденный был пьян. И после задержания признал свою вину.



