В Волгограде осудили юношу за жестокое убийство своей прабабушки

Происшествия 09.01.2019 16:35
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09.01.2019 16:35
9 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года — такой приговор вынес суд в отношении 20-летнего волгоградца за совершение убийства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, молодой человек до смерти избил свою родную 88-летнюю прабабушку.
По материалам дела в момент преступления осужденный был пьян. И после задержания признал свою вину.
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