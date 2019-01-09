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Мужчина и ребёнок погибли на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 09.01.2019 05:43
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09.01.2019 05:43

Мужчина и его дочь 2015 года рождения погибли на пожаре в Михайловке, ещё двое человек пострадали. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Сообщение о возгорании частного дома на ул. Саратовская поступило в оперативные службы в 2.38 (1.38 мск). В деревянном доме на площади 72 кв.м. горела кровля. Пожар был ликвидирован в 3.01 (2.01 мск), обнаружены тела погибших. Два человека обратились в больницу с отравлением продуктами горения. Причины возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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