Происшествия

В Волгоградской области из-за ДТП с микроавтобусом ограничено движение по федеральной трассе

Происшествия 06.01.2019 14:54
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06.01.2019 14:54


Дорожники ликвидируют последствия лобового столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Волгоград-Москва в городском округе г. Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в настоящее время на 767-м км автомобильной дороги Р-22 «Каспий» движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.  
На месте происшествия работают представители дорожной подрядной организации, занятой на обслуживании этого участка федеральной трассы, сотрудники медицинской помощи и ГИБДД. В момент ДТП на дороге наблюдался туман, дорожное покрытие на проезжей части было обработано противогололедной смесью, без дефектов. Разметка и знаки на данном участке дороги отвечают всем требованиям безопасности, отмечают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
После окончания следственных действий движение по федеральной трассе Р-22 будет восстановлено в полном объеме.
Напомним, сегодня в результате столкновения автомобиля «Форд Фокус» и микроавтобуса «Форд Транзит», который ехал по маршруту «Волжский – Воронеж», один человек погиб и 6 пострадало.

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