Расследования

Жителя Волгограда отправили в колонию за слабость к «Мартини»

Расследования 06.01.2019 15:59
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06.01.2019 15:59


К 1 году и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда за кражу из магазина бутылки вермута «Мартини Бьянко». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина пытался добиться смягчения наказания с учетом того, что у него на иждивении двое малолетних детей, он активно способствовал раскрытию преступления, добровольно возместил причиненный ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном. 
Однако апелляционная инстанция осталась непреклонна. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за организацию преступного сообщества, покушение на сбыт наркотиков и угон автомобиля. Рецидив преступлений в этом деле был признан судом отягчающим обстоятельством. 

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