Жителя Волгограда отправили в колонию за слабость к «Мартини»





К 1 году и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен житель Волгограда за кражу из магазина бутылки вермута «Мартини Бьянко». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина пытался добиться смягчения наказания с учетом того, что у него на иждивении двое малолетних детей, он активно способствовал раскрытию преступления, добровольно возместил причиненный ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном.

Однако апелляционная инстанция осталась непреклонна. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим за организацию преступного сообщества, покушение на сбыт наркотиков и угон автомобиля. Рецидив преступлений в этом деле был признан судом отягчающим обстоятельством.



