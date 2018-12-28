ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»

Экономика 28.12.2018 17:40 Реклама
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28.12.2018 17:40
ВТБ увеличивает доходность по вкладу «Максимум» при открытии его в мобильном или интернет-банке. Повышенная ставка в размере 7,5% годовых доступна при размещении средств на срок 380 дней с учетом капитализации процентов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, чтобы воспользоваться предложением, достаточно открыть депозит в дистанционных каналах до 31 января 2019 года. Минимальная сумма составляет 30 000 рублей. Проценты можно получать на карту или оставлять на вкладе.
Процедура оформления депозита в онлайн-канале занимает несколько минут. Пользователи ВТБ-Онлайн могут переводить денежные средства для открытия вклада с карты стороннего банка. Услуга доступна без комиссии, зачисление средств происходит мгновенно.
По итогам 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1,4 трлн рублей. На сегодняшний день каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса.
Подробную информацию о вкладе «Максимум Онлайн» можно узнать на сайте.
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