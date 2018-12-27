В Михайловке в 2018 году капитально отремонтировали 9 домов и установили один лифт

Экономика 27.12.2018 11:38
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27.12.2018 11:38
За месяц до окончания 2018 года в Михайловке Волгоградской области Фонд капремонта сдал в эксплуатацию девять жилых многоквартирных домов, обновленных по программе капремонта. В их числе и единственная в городе девятиэтажка, где имелся лифт.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, работы по замене лифтового оборудования начались в конце лета и продлились всего два месяца. Жильцы дома терпеливо ждали окончания работ, а теперь искренне благодарят подрядчика и регоператора оперативность.
Новый лифт – бесшумный, быстроходный, имеющий увеличенную кабину, которая позволит перемещаться и мамам с детскими колясками, и маломобильным гражданам – уже больше месяца радует собственников. Добавим, что стоимость работ составила порядка двух миллионов рублей.
В рамках капремонта в Михайловке в этом году обновили и несколько жилых домов: подрядчики капитально отремонтировали кровли, фасады многоквартирных домов, обновили внутридомовые инженерные сети.
На двух объектах, по ул. Мичурина, 9 и Некрасова, 12, проводился комплексный капремонт: то есть, дома ремонтировались сразу – от кровли до фундамента. По решению собственников, строители установили на домах утепленные фасады. Примененная технология позволяет сберегать тепло дома и по словам жителей, впервые за долгие годы этой зимой они не замерзают в своих квартирах.
В работах по капремонту были задействованы две местные подрядные организации — ООО «Ремус Плюс» и ПК «Энергия», поэтому у них не было проблем ни с транспортировкой материалов, ни с постоянным пребыванием на объектах для контроля и оперативного решения текущих рабочих моментов. Со сроками сдачи и с качеством работ подрядные организации не подвели.
В целом же по Волгоградской области на сегодняшний день завершены работы по капремонту 369 многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план на текущий год, заменено порядка 300 аварийных лифтов. Еще в 200 многоквартирных домах работы по капремонту находятся на финальной стадии завершения.
В 2019 году в регионе должны будут отремонтировать 275 объектов. В их числе – и 27 домов в Михайловском районе: 25 из них – в самом райцентре, два – в поселке Отрадное.
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