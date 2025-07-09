На среднюю зарплату в Волгограде можно прожить 15 дней в люксовом отеле





В Волгограде туристу со средней зарплатой удастся прожить 15 суток в 4-звездочном отеле. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Отелло» по результатам исследования.

В своих расчетах эксперты учитывали среднюю стоимость бронирования самого дешевого номера в отелях категории 4 звезды, а также данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате за первый квартал этого года. К слову, средняя зарплата в России в апреле составила 97 375 рублей.

Специалистам удалось выяснить, что самые доступные 4-звездочные отели находятся в Краснодаре и Омске, где со средней зарплатой можно себе позволить 18 суток проживания. Волгоград оказался третьим в рейтинге – в местных отелях можно позволить себе лишь 15 суток «дорогого» отдыха.

Самые дорогие отели оказались в Калининграде, Сочи и Санкт-Петербурге. В этих городах средней зарплаты хватит только на 6-8 дней проживания.

Фото: сгенерировано ИИ Kandinsky