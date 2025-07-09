



В Кумылженском районе Волгоградской области выпускник военно-воздушной академии лейтенант Дмитрий Котельников спас тонущего в реке Медведица подростка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Усть-Медведицкую газету, обычное купание в речке чуть не привело к трагедии в станице Глазуновская.

По данным издания, трагедия едва не разыгралась накануне во время отдыха на реке компании девятиклассников. Один из ребят во время купания наглотался воды и стал тонуть. Лейтенант Дмитрий Котельников, заметив неладное на воде, незамедлительно бросился на помощь.

– Приехал порыбачить, да клёва совсем не было. Уже собрался уезжать домой, но подумал о том, что скоро на службу, и когда будет возможность еще вот так побыть одному на реке – неизвестно. Поэтому решил сменить место. Спустился пониже вдоль крутого склона, раскинул удочки и вдруг услышал крик: парень начал тонуть прямо на моих глазах. Бросился туда, плыл изо всех сил. Когда подплыл, мальчик крепко ухватился за шею и потянул меня ко дну. Дважды вдвоем погружались под воду, но потом всё-таки я справился, вырвался из объятий и благополучно вытолкнул ребёнка на берег. Как сам выбирался из воды, уже не помню, – рассказал Дмитрий журналистам.

Известно, что Дмитрий окончил Военно-воздушную Академию имени Профессора Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина. В настоящее время он проходит службу в рядах ВС РФ. В родную станицу военнослужащий прибыл на время отпуска.

Родные спасенного подростка уже отблагодарили Дмитрия. А жители Кумылженского района надеются, что его поступок будет отмечен заслуженной наградой.

Фото: архив семьи Котельниковых