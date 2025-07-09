Общество

Чиновникам Михайловки запретили закрывать школы в двух хуторах

Общество 09.07.2025 14:11
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09.07.2025 14:11


В Волгоградской области на прошлой неделе Михайловский район всколыхнуло известие о возможном закрытии школ сразу в двух хуторах. Причиной, по словам местных жителей, стало небольшое количество учеников и, возможно, полное отсутствие первоклассников в предстоящем учебном году. Угроза закрытия, в частности, нависла над МКОУ «Крутинская ОШ» и МКОУ «Страховская ОШ», где в общей сложности обучается на текущий момент 23 ребенка. 

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями в администрацию района, а также в областной комитет по образованию. В конечном итоге ситуация развернулась в пользу людей – закрывать школы местным чиновникам не позволят. 

Объясняя ситуацию, в администрации Михайловского района фактически не исключают возможного закрытия школ в хуторах Крутинский и Страховский и сообщают – на текущий момент нет ни одного заявления от местных жителей о приеме детей в первый класс.  

– В настоящее время в муниципальном округе город Михайловка Волгоградской области в МКОУ «Крутинская ОШ» обучается 11 учеников в четырех классах-комплектах, а в МКОУ «Страховская ОШ» - 12 учеников в пяти классах-комплектах. Заявлений на прием в первый класс на 2025/2026 учебный год в вышеуказанных школах на данный момент не поступило, – сообщили в ответ на запрос «Высоты 102» в местной администрации и далее стали рассуждать о переводе детей в другие учебные заведения, утверждая, что подвоз учеников может осуществляться школьным транспортом. 

В администрации района даже заверили в том, что к новому учебному году будет выполнен ремонт дорог к хуторам Крутинский и Страховский.

– В случае перевода обучающихся в другие близлежащие средние школы у них будет возможность продолжить получать качественное образование, в том числе и по дополнительным программам, участвовать в массовых воспитательных мероприятиях, что в свою очередь положительно скажется на их развитии и социализации. В случае необходимости педагогам данных школ будут предложены все имеющиеся вакансии в муниципальных учреждениях образования. В данное время проводится анализ сложившейся ситуации в общеобразовательных учреждениях, по его результатам будут приняты решения, – уточняют в Михайловке. 

Оставляя неоднозначное многоточие таким комментарием, чиновники Михайловки не подтверждают, но и не исключают того факта, что обе школы новый учебный год могут встретить с закрытыми перед детьми дверями. 

Совсем иной взгляд, как выяснилось, в областной администрации. Здесь настаивают на том, что учебные заведения как работали, так и будут работать в следующем году. 

– В настоящее время в Волгоградской области не планируется закрытие ни одной из действующих школ – приоритетом региональной политики неизменно остается создание условий для получения ребенком современного качественного образования вне зависимости от места его проживания, – заверили в комитете образования и науки Волгоградской области. 

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