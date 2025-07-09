Бастрыкин взял на контроль дело о «замурованном» инвалиде в Волгограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на ситуацию, в которой оказался 84-летний инвалид-колясочник в Волгограде, проживающий в многоквартирном доме без пандуса, сообщает V102.RU со ссылкой на информационный центр СКР.

Напомним, что пожилой мужчина проживает с супругой в доме №15 в поселке Аэропорт в Волгограде и не может выйти из квартиры на улицу уже долгое время. Представители волгоградского отделения «Народного фронта», которые разбирались в проблеме, сообщали, что всего 5 ступенек до выхода из подъезда превратили первый этаж для пожилого волгоградца в ловушку. Многие годы супруги пытались добиться установки пандуса, но безуспешно.

- Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к восстановлению прав пожилого мужчины не принимается. В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка, - сообщили в СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Ход проверки в центральном аппарате ведомства взяли на контроль.