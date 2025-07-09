В Волжском мошенники завербовали курьером местную жительницу





В городе Волжском Волгоградской области 51-летняя местная жительница помогла передать практически 4 миллиона рублей мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД по региону, волжанка в преступной схеме выполняла роль курьера, сама того не подозревая.





Сначала злоумышленники убедили ее перечислить 110 тысяч рублей личных сбережений, после чего продолжили психологическую атаку и попросили помочь в разоблачении сети «финансистов терроризма». В конечном итоге, потерпевшая помогла похитить несколько миллионов рублей у пожилых людей

- Схема была построена по единому сценарию: пожилым гражданам звонили под видом сотрудников крупных операторов связи, сообщая о необходимости продления договора или обновления данных. Затем начинался новый этап «развода»: пенсионерам говорили, что их счета используются для финансирования терроризма, и что для «проверки» все сбережения нужно «задекларировать» и передать «инкассаторам», - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Запуганные пенсионеры добровольно отдавали все свои деньги женщине, которые она успешно передавала мошенникам.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области