Общество

В Волжском мошенники завербовали курьером местную жительницу

Общество 09.07.2025 15:23
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09.07.2025 15:23


В городе Волжском Волгоградской области 51-летняя местная жительница помогла передать практически 4 миллиона рублей мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД по региону, волжанка в преступной схеме выполняла роль курьера, сама того не подозревая. 



Сначала злоумышленники убедили ее перечислить 110 тысяч рублей личных сбережений, после чего продолжили психологическую атаку и попросили помочь в разоблачении сети «финансистов терроризма». В конечном итоге, потерпевшая помогла похитить несколько миллионов рублей у пожилых людей 

- Схема была построена по единому сценарию: пожилым гражданам звонили под видом сотрудников крупных операторов связи, сообщая о необходимости продления договора или обновления данных. Затем начинался новый этап «развода»: пенсионерам говорили, что их счета используются для финансирования терроризма, и что для «проверки» все сбережения нужно «задекларировать» и передать «инкассаторам», - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Запуганные пенсионеры добровольно отдавали все свои деньги женщине, которые она успешно передавала мошенникам. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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