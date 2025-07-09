Гремячинский ГОК показал свои достижения на Всероссийской выставке

Общество 09.07.2025 14:57 Реклама
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09.07.2025 14:57 Реклама
Образцы гранулированного и порошкового хлористого калия, карьерный центр, виртуальное путешествие по поверхностному и подземному комплексу Гремячинского горно-обогатительного комбината – самые важные и интересные аспекты своей деятельности ЕвроХим-ВолгаКалий представил на Дне поля – 2025.
Большая экспозиция достижений и новинок в сфере агрономии, агрохимии и техники прошла в поле Фрунзенского сельского поселения Волгоградской области и собрала более 150 предприятий – российских лидеров в сфере сельскохозяйственной техники, растениеводства и других сельскохозяйственных отраслей. Свои новинки и достижения на выставке представили Лукойл, Ростсельмаш, ФосАгро и другие ведущие предприятия страны.
Павильон ВолгаКалия показал гостям самые важные направления работы предприятия. Посетители спускались в выработки рудника в виртуальном туре. Там, на глубине более 1 147 метров под поверхностью земли, предприятие проложило более 230 км горных выработок. Масштабность и величие достижений коллектива Гремячинского ГОКа произвели большое впечатление на гостей, поэтому образцы сильвинита, фотографии в полном шахтерском облачении и виртуальные путешествия по руднику разлетались, как горячие пирожки.
Большой интерес у фермеров, агрономов, производителей техники вызвали удобрения, производимые сильвинитовой обогатительной фабрикой Гремячинского ГОКа.
Выставку Дня Поля - 2025 посетили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, другие руководители региона. Главы министерства и региона торжественно открыли выставку и приняли участие в пленарных заседаниях.
О специфике работы предприятия, которое осваивает одно из крупнейших в России месторождений калийных солей, гостям павильона подробно рассказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Посетители экспозиции ВолгаКалия узнали, что Гремячинский горно-обогатительный комбинат производит калийные удобрения двух типов – гранулированный и порошковый хлорид калия. Одновременно ВолгаКалий реализует масштабную социальную программу – строит жилые районы комфорт-класса для семей сотрудников со всей необходимой инфраструктурой, оказывает большое содействие развитию и повышению благоустройства города присутствия.
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTRxkt6Lz4
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