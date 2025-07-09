Общество

Отслужила свой срок: в Волгограде демонтируют полувековую трубу на котельной

Общество 09.07.2025 15:39
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09.07.2025 15:39


На 82-ой котельной в Ворошиловском районе Волгограда начался демонтаж дымовой трубы. Она была установлена более 50 лет назад, и срок ее эксплуатации истек. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», к работам привлечены промышленные альпинисты и автомобильный кран повышенной грузоподъемности.

– Замена дымовой труды – процесс нерядовой: ее высота – более 37 метров. В процессе демонтажа трубу делят на секции, которые с помощью крана опускают на землю. После демонтажа начнется подготовка к установке новой трубы высотой 37,2 метра и наружным диаметром 2,5 метра. У новой трубы увеличенная толщина стенки, а сама она изготовлена из низколегированной стали. Этот материал устойчив к нагрузкам и коррозии, отлично сохраняет свои свойства как при высоких, так и при пониженных температурах, – рассказали в «Концессиях теплоснабжения».

Напомним, что 82-я котельная – не единственная, где ведется такая масштабная работа. Новую дымовую трубу взамен отслужившей свое установят также на 849-ой котельной в Тракторозаводском районе Волгограда. А еще четыре дымовых трубы на разных котельных города капитально отремонтируют до начала предстоящего отопительного сезона.

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