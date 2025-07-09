Главное

Карл Лагерфельд в Волгограде: новую коллекцию легендарного бренда представили в ТРК «Мармелад»

Главное 09.07.2025 13:43 Реклама
0
09.07.2025 13:43 Реклама


В Волгограде теперь доступна легендарная мужская коллекция одежды от культового модельера Карла Лагерфельда. Первый монобрендовый бутик открылся весной этого года в ТРК «Мармелад» и представил мужскую одежду, обувь и аксессуары с элементами рок-шика и парижской элегантности.
Бренд, известный своим безупречным вкусом и революционным подходом к моде, предлагает мужчинам возможность выразить свою индивидуальность, подчеркнуть уверенность и создать неповторимый стиль.

Мужская коллекция Karl Lagerfeld – это воплощение утонченной роскоши, где классические цвета, такие как элегантный черный и безупречный белый, сочетаются с оригинальными акцентными деталями. В ассортименте магазина представлен полный мужской гардероб: от стильных кроссовок и удобных футболок до элегантной верхней одежды и модных аксессуаров, таких как бейсболки и панамы, – прокомментировал представитель бренда Karl Lagerfeld в России.

Отличительной чертой коллекции является гармоничное сочетание различных стилей. Здесь можно найти элементы французского шика, дерзкие нотки рок-н-ролла, а также футуристические и гранжевые акценты. Такое разнообразие позволяет создать гардероб, который будет не только комфортным и функциональным, но и станет отражением индивидуальности, жизненной философии, где во главе угла стоят удобство и красота.

Хотя бренд Karl Lagerfeld известен во всем мире, для многих жителей Волгограда это может быть новым именем. Новая коллекция ориентирована на молодую, современную аудиторию, которая ценит качество, комфорт и понимает, что действительно важно в одежде. 
В то же время, в коллекции представлены классические варианты базового гардероба, которые подойдут и более зрелым мужчинам с утонченным вкусом. Например, стильные костюмы, сорочки и аксессуары, которые отличаются утонченным дизайном и вниманием к деталям.

– Одежда Karl Lagerfeld – это выбор для тех, кто предпочитает авангардный стиль с нотками спорта и выделяющимися деталями. Эта одежда для жителей мегаполисов, для тех, кто ведет активный образ жизни, кто ценит удобство и стиль в каждой детали, – отметил представитель бренда. 
Цветовая палитра коллекции основывается на узнаваемой ДНК бренда – черно-белая гамма, дополненная теплыми оттенками кремового канноли, летнего карамельного и оливкового-зеленого. Эта палитра придает коллекции свежесть и динамику, идеально подходящую для любого сезона и настроения.
– Жизнь в ритме большого города, активный отдых, путешествия, деловые встречи или особенно важные вечера – для одежды Karl Lagerfeld не нужно искать специального повода. Изысканность линий, ненавязчивое превосходство строгого шика и сдержанная уверенность в собственных силах – это вечная классика, которая гарантированно будет гармонично смотреться в любой ситуации, – говорят представители бренда в Волгограде.

Karl Lagerfeld стремится сделать моду более доступной, сохраняя при этом высокие стандарты качества и актуальности, вдохновляя на самовыражение и креативность. Каждая деталь, каждый шов, каждый элемент дизайна продуманы до мелочей. Одежда этого бренда подчеркивает индивидуальность, раскрывает красоту и создает неповторимый стиль для каждого, кто ценит выдающееся качество и утонченность.
Посетить салон бренда в Волгограде можно в ТРК «Мармелад» и насладиться уютной атмосферой, фирменной эстетикой и окунуться в мир элегантности и стиля от Karl Lagerfeld.

Адрес: Волгоград, ул. Землячки, 110Б (главный вход, первый этаж).
Сайт
Реклама. ИП Петрова Оксана Владимировна, ИНН 343516856700
*Карл Лагерфельд

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
08.07.2025 08:14
Главное 08.07.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Главное
07.07.2025 18:19
Главное 07.07.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Главное
01.07.2025 11:06
Главное 01.07.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Главное
30.06.2025 12:44
Главное 30.06.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Главное
24.06.2025 20:10
Главное 24.06.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Главное
24.06.2025 15:54
Главное 24.06.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Главное
24.06.2025 14:04
Главное 24.06.2025 14:04
Комментарии

0
Далее
Главное
24.06.2025 11:34
Главное 24.06.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Главное
24.06.2025 07:17
Главное 24.06.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Главное
13.06.2025 09:25
Главное 13.06.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Главное
10.06.2025 12:59
Главное 10.06.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Главное
07.06.2025 15:01
Главное 07.06.2025 15:01
Комментарии

0
Далее
Главное
06.06.2025 13:22
Главное 06.06.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Главное
05.06.2025 15:39
Главное 05.06.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Главное
05.06.2025 10:39
Главное 05.06.2025 10:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Чиновникам Михайловки запретили закрывать школы в двух хуторахСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде конфисковали человеческие волосы на 4 млн рублейСмотреть фотографии
13:43
Карл Лагерфельд в Волгограде: новую коллекцию легендарного бренда представили в ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
13:25
Бастрыкин взял на контроль дело о «замурованном» инвалиде в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
ФСБ задержала волгоградца за оправдание терроризма в TelegramСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
РФС 10 июля решит судьбу «Торпедо» после задержания арбитраСмотреть фотографии
12:37
T2 научилась измерять эмоциональное выгорание сотрудниковСмотреть фотографии
12:32
Шансов выжить не было: двое погибли лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
МВД задержало арбитра Головко из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»Смотреть фотографии
11:52
Под Волгоградом пациент наркологии сбежал из клиники и устроил пожар в поселкеСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде четвертый месяц ищут прыгнувшего с моста мужчинуСмотреть фотографии
10:55
Многодетным родителям пересчитают страховой стажСмотреть фотографии
10:41
37 кошек и собак из Волгограда отдохнули в Турции, Грузии и ЕгиптеСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом погрузчик покалечил своего водителяСмотреть фотографии
09:56
Уборочная кампания стартовала на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
«Умерла недалеко от дома»: под Волгоградом в лесополосе нашли тело пропавшей пенсионеркиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области обнаружили 77 кг форели с нарушениями храненияСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде сотрудника Гостехнадзора осудили за липовый учёт 70 спецавтомобилейСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде на сокращённый маршрут №10С назначили временного перевозчикаСмотреть фотографии
08:44
У родителей есть лишние дети? Новых мопедистов задержала полиция ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:06
Савченко назвал стратегическим соглашение региона с федеральным центром по экспортуСмотреть фотографии
07:36
Ночной пожар под окнами дома перебудил жителей ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:17
В двух районах Волгоградской области обновят 13 км дорогСмотреть фотографии
05:41
Волгоградские пловцы взяли золотую и две бронзовые медали в СловакииСмотреть фотографии
21:47
Пекло до +39 при полном штиле ждет волгоградцев 10 июляСмотреть фотографии
20:56
«Могла уехать на попутке»: под Волгоградом пропала 73-летняя пенсионеркаСмотреть фотографии
20:24
Волгоградский «Ротор» начал продажу абонементов на сезон 2025/2026Смотреть фотографии
20:05
Оборот организаций Волгоградской области превысил 1 триллион рублейСмотреть фотографии
18:52
Жесткий кувырок фургона с арбузами заснял регистратор под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Пассажирку ошпарило в салоне маршрутки №159 «Волжский-Волгоград»Смотреть фотографии
 