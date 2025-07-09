Карл Лагерфельд в Волгограде: новую коллекцию легендарного бренда представили в ТРК «Мармелад»





В Волгограде теперь доступна легендарная мужская коллекция одежды от культового модельера Карла Лагерфельда. Первый монобрендовый бутик открылся весной этого года в ТРК «Мармелад» и представил мужскую одежду, обувь и аксессуары с элементами рок-шика и парижской элегантности.

Бренд, известный своим безупречным вкусом и революционным подходом к моде, предлагает мужчинам возможность выразить свою индивидуальность, подчеркнуть уверенность и создать неповторимый стиль.





– Мужская коллекция Karl Lagerfeld – это воплощение утонченной роскоши, где классические цвета, такие как элегантный черный и безупречный белый, сочетаются с оригинальными акцентными деталями. В ассортименте магазина представлен полный мужской гардероб: от стильных кроссовок и удобных футболок до элегантной верхней одежды и модных аксессуаров, таких как бейсболки и панамы, – прокомментировал представитель бренда Karl Lagerfeld в России.





Отличительной чертой коллекции является гармоничное сочетание различных стилей. Здесь можно найти элементы французского шика, дерзкие нотки рок-н-ролла, а также футуристические и гранжевые акценты. Такое разнообразие позволяет создать гардероб, который будет не только комфортным и функциональным, но и станет отражением индивидуальности, жизненной философии, где во главе угла стоят удобство и красота.





Хотя бренд Karl Lagerfeld известен во всем мире, для многих жителей Волгограда это может быть новым именем. Новая коллекция ориентирована на молодую, современную аудиторию, которая ценит качество, комфорт и понимает, что действительно важно в одежде.

В то же время, в коллекции представлены классические варианты базового гардероба, которые подойдут и более зрелым мужчинам с утонченным вкусом. Например, стильные костюмы, сорочки и аксессуары, которые отличаются утонченным дизайном и вниманием к деталям.





– Одежда Karl Lagerfeld – это выбор для тех, кто предпочитает авангардный стиль с нотками спорта и выделяющимися деталями. Эта одежда для жителей мегаполисов, для тех, кто ведет активный образ жизни, кто ценит удобство и стиль в каждой детали, – отметил представитель бренда.

Цветовая палитра коллекции основывается на узнаваемой ДНК бренда – черно-белая гамма, дополненная теплыми оттенками кремового канноли, летнего карамельного и оливкового-зеленого. Эта палитра придает коллекции свежесть и динамику, идеально подходящую для любого сезона и настроения.

– Жизнь в ритме большого города, активный отдых, путешествия, деловые встречи или особенно важные вечера – для одежды Karl Lagerfeld не нужно искать специального повода. Изысканность линий, ненавязчивое превосходство строгого шика и сдержанная уверенность в собственных силах – это вечная классика, которая гарантированно будет гармонично смотреться в любой ситуации, – говорят представители бренда в Волгограде.





Karl Lagerfeld стремится сделать моду более доступной, сохраняя при этом высокие стандарты качества и актуальности, вдохновляя на самовыражение и креативность. Каждая деталь, каждый шов, каждый элемент дизайна продуманы до мелочей. Одежда этого бренда подчеркивает индивидуальность, раскрывает красоту и создает неповторимый стиль для каждого, кто ценит выдающееся качество и утонченность.

Посетить салон бренда в Волгограде можно в ТРК «Мармелад» и насладиться уютной атмосферой, фирменной эстетикой и окунуться в мир элегантности и стиля от Karl Lagerfeld.





Адрес: Волгоград, ул. Землячки, 110Б (главный вход, первый этаж).