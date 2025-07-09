Администрация Дзержинского района Волгограда занялась решением проблемы 84-летнего инвалида-колясочника, который долгое время не может преодолеть небольшую лестницу и выйти на улицу из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме. Как сообщили в администрации Волгограда, о тяжелой ситуации, в которой оказался маломобильный пенсионер, чиновники узнали из запроса ИА «Высота 102» и публикаций.

– По вопросу бездействия управляющей организации в части установки пандуса в подъезде многоквартирного дома №15 в п. Аэропорт жители не обращались ранее в адрес администрации Дзержинского района, – пояснили в мэрии. – В связи с поступившем обращением от СМИ сотрудниками районной администрации в ближайшее время будет проведено выездное совещание по указанному адресу, куда также будут приглашены представители УК, для установления технической возможности монтажа пандуса.

Городские власти подчеркнули, что ситуация с обеспечением мобильности жильца МКД будет находиться на контроле администрации Дзержинского района.

Ранее, напомним, сообщалось, что пожилой мужчина проживает с супругой в доме №15 в поселке Аэропорт в Волгограде и не может выйти из квартиры на улицу уже долгое время. Многие годы супруги пытались добиться установки пандуса, но безуспешно.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня, 9 июля, поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, которая проводится по ситуации с инвалидом-колясочником.