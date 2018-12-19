Происшествия

В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублей

Происшествия 19.12.2018 14:59
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19.12.2018 14:59


Черный металл стоимостью более 100 тысяч рублей своровали с одного из заводов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, злоумышленники вынесли с территории предприятия менее чем за месяц больше центнера лома. По предварительной информации, кражу совершили на территории Волгоградского моторного завода.
Следствием было установлено, что четверо мужчин периодически заезжали на территорию предприятия. А выезжали с завода с уже с загруженными кузовами грузовых машин. 
При силовой поддержке Росгвардии подозреваемых задержали. Также известно, что мужчины уже были ранее судимы, некоторые даже за тяжкие преступления.
Сейчас подозреваемые под стражей. Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Проводятся следственные действия с целью установить все эпизоды преступления. 

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