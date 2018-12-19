



Новую систему распределения мандатов в Волгоградской облдуме утвердят в новом году. Как сообщает ИА «Высота 102», на последнем в уходящем году заседании регпарламента документ примут только в первом чтении. Работа над важнейшим в политической жизни депутатов законопроектом продолжится в январе. Напомним, в Устав региона вносятся поправки, согласно которым доля одномандатных округов в облдуме возрастет с 50% до 75%. По спискам партий, в случае утверждения нормы, придется только 25% мандатов. Общее количество мест в регпарламенте остается прежним – 38.

Публично авторы законопроекта (группа депутатов из фракции «Единая Россия») заявляют, что превалирование в облдуме одномандатников позволит повысить ответственность законодателей и приблизит их к избирателям. Представители оппозиционных фракций говорят о том, что партия власти преследует корыстные интересы и не более того. «Поскольку рейтинг «Единой России» среди населения после принятия пенсионной реформы, повышения НДС существенно снизился, то партия уже не верит в свои силы – возможности получить желаемое количество мандатов по территориальным группам невелики», - считают думские оппозиционеры.

Увеличение количества одномандатных округов неизбежно ведет к дроблению действующих территорий. Так, в Волгограде вместо шести может появиться полтора десятка округов – примерно по два на район. Зона ответственности депутата, таким образом, сужается – со 100 тысяч избирателей, проживающих в округе, до 65 тысяч. Если партия власти, действительно, планирует в ходе избирательной кампании дистанцироваться от собственного бренда, то на первое место выходит качественная кадровая работа. В 2014 году ситуация была обратная – отсутствие узнаваемости, реальных дел у кандидата с лихвой компенсировалось партийной составляющей.

«В этом и заключается главная сложность – подобрать такие кадры, которые смогут эффективно отработать кампанию, базируясь не на партийном, а на собственном авторитете», - рассуждают в окружении главной политической силы региона. Новая система распределения мандатов, к слову, может принести партии власти неприятные сюрпризы. «Если оппозиционные силы будут действовать сообща – грамотно распределят между собой округа и территориальные группы, то их шансы на успех заметно возрастают», - опасаются сами единороссы.

В кулуарах регионального парламента активно обсуждают предстоящее выдвижение кандидатов в новый созыв заксобарния. К этому процессу подключилась и городская дума, сразу несколько представителей которой не прочь пойти на повышение. Так, к примеру, среди желающих попытать свои силы в борьбе за мандат областного депутата по Тракторозаводскому округу – председатель собрания Андрей Косолапов. Также называется еще несколько фамилий – Владлен Колесников, Алексей Волоцков и другие. С учетом того, что выборы в гордуму прошли всего несколько месяцев назад, то в реготделении «Единой России» к «хотелкам» городских нардепов пока относятся неоднозначно.

О дате проведения предварительного голосования «ЕР» станет известно в феврале. Сам праймериз традиционно проводится в начале лета. На этапе подачи заявок для участия во внутрипартийном состязании очертания грядущей предвыборной кампании в регпарламент станут четче и осязаемее. Не исключено, что новый созыв облдумы обновится на 50%, если не больше.



