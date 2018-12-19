ВТБ финансирует одного из лидеров нижегородской строительной отрасли





Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей группе компаний «Каркас Монолит» - одному из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, финансирование предоставлено на срок до 7 лет.

Две линии общим объемом 460 млн рублей предназначены для финансирования девелоперского бизнеса холдинга. Еще одна - в размере 375 млн рублей - будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство жилого комплекса «Анкудиновский парк», в частности на строительство детского сада, бульвара и паркинга для жителей микрорайона, модернизацию водоснабжения, тепло- и электро-коммуникаций.

«ВТБ поддерживает девелоперские компании на всей территории страны. Мы понимаем, что многие масштабные задачи, связанные с возведением городской инфраструктуры, сложно решать без привлечения дополнительных финансовых ресурсов даже ведущим игрокам. Уверен, что начало нашего сотрудничества с одним из лидеров строительного рынка Нижегородской области будет способствовать развитию отрасли всего региона»,– отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.