Экономика

ВТБ финансирует одного из лидеров нижегородской строительной отрасли

Экономика 19.12.2018 13:52
147 0
19.12.2018 13:52


Банк ВТБ открыл три кредитные линии на общую сумму 835 млн рублей группе компаний «Каркас Монолит» - одному из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, финансирование предоставлено на срок до 7 лет. 
Две линии общим объемом 460 млн рублей предназначены для финансирования девелоперского бизнеса холдинга. Еще одна - в размере 375 млн рублей - будет направлена на развитие инфраструктуры и благоустройство жилого комплекса «Анкудиновский парк», в частности на строительство детского сада, бульвара и паркинга для жителей микрорайона, модернизацию водоснабжения, тепло- и электро-коммуникаций. 
«ВТБ поддерживает девелоперские компании на всей территории страны. Мы понимаем, что многие масштабные задачи, связанные с возведением городской инфраструктуры, сложно решать без привлечения дополнительных финансовых ресурсов даже ведущим игрокам. Уверен, что начало нашего сотрудничества с одним из лидеров строительного рынка Нижегородской области будет способствовать развитию отрасли всего региона»,– отметил руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

В Волгограде открылся первый автоцентр KIA компании «АГАТ»
Популярное по теме
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод
27.11.2018 16:27
35380 52
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»
14.12.2018 15:27
11872 20
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние
23.11.2018 12:30
7845 33
Экономика
19.12.2018 12:58
Экономика 19.12.2018 12:58
370 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.12.2018 11:56
Экономика 19.12.2018 11:56
332 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.12.2018 17:36
Экономика 18.12.2018 17:36
7996 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.12.2018 13:50
Экономика 18.12.2018 13:50
1336 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.12.2018 16:08
Экономика 17.12.2018 16:08
3506 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.12.2018 16:02
Экономика 17.12.2018 16:02
7493 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.12.2018 10:45
Экономика 17.12.2018 10:45
1409 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.12.2018 08:25
Экономика 17.12.2018 08:25
1202 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.12.2018 14:47
Экономика 16.12.2018 14:47
8894 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.12.2018 15:27
Экономика 14.12.2018 15:27
11872 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.12.2018 17:23
Экономика 13.12.2018 17:23
1877 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.12.2018 16:26
Экономика 13.12.2018 16:26
1054 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.12.2018 07:14
Экономика 13.12.2018 07:14
1120 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.12.2018 10:57
Экономика 12.12.2018 10:57
4737 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.12.2018 08:38
Экономика 12.12.2018 08:38
2374 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:59
В Волгограде с моторного завода вынесли металл на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:38
За последние три месяца должники погасили фонду капремонта Волгоградской области свыше 200 млн рублейСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде будут развивать регби под флагом «Ротора»Смотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области предпринимателя обвиняют в смерти ребенка в выгребной ямеСмотреть фотографии
13:59
Возбуждено уголовное дело о неуплате в бюджет более 300 млн рублей волгоградским комбинатом "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде замгендиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» встретит новый год под арестом Смотреть фотографии
12:58
На должников ПАО «Волгоградэнергосбыт» наложено более 1300 запретов и ограниченийСмотреть фотографии
12:23
В Волжском дворник опустошила банковскую карту доверчивой пенсионеркиСмотреть фотографии
11:56
ЕвроХим-ВолгаКалий: предприятие начинается со средств индивидуальной защитыСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде экс-депутату Звереву в рамках домашнего ареста разрешили прогулки до аптекиСмотреть фотографии
11:00
Гипермаркет в Волгограде заплатит 300 тыс рублей за торговлю испорченным молокомСмотреть фотографии
10:52
Лже-врачи украли у волгоградской пенсионерки крупную сумму денегСмотреть фотографии
10:45
Фонд капремонта Волгоградской области расторг договор с коллекторской фирмой после вмешательства прокуратуры Смотреть фотографии
10:31
Бывший начальник районного отдела угрозыска Волгограда попался на взяткеСмотреть фотографии
10:30
Дочь Татьяны Лебедевой взяла «бронзу» в тройном прыжкеСмотреть фотографии
10:12
В аварии на трассе в Волгоградской области пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:00
В Волжском водитель сбил девушку и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области муниципальное имущество стоимостью 20 млн рублей незаконно передали частникамСмотреть фотографии
09:12
Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:08
В драку в школе Волгоградской области «ввязались» единороссы Смотреть фотографии
08:54
В Волгоградской области общественникам хотят разрешить «подсматривать» за волеизъявлением народаСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: Пришел конец играм с тарифом на вывоз мусора в Волгоградской области Cмотреть видео
18:24
В Волгоградской области бывшего военнослужащего отправили в тюрьму за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
17:36
Запущенные к ЧМ-2018 электрички до аэропорта Волгограда проигрывают конкуренцию автобусам и таксиСмотреть фотографии
17:26
Экс-депутату гордумы Волгограда под арестом разрешили личную жизнь по телефонуСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде за «перевод в тюрьму ближе к дому» осудят бывшего оперативника угрозыскаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде общественникам озвучили новый мусорный тариф для населения Смотреть фотографии
16:39
Забытый в Волгоградской области поезд до Урюпинска «забуксовал» в коридорах властиСмотреть фотографии
16:33
Железнодорожники пообещали до нового года открыть переезд на Тулака в Волгограде Смотреть фотографии
15:47
Около года жительница Волгограда добивалась установки пандуса для сына-инвалидаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 