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Происшествия 19.12.2018 10:31
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19.12.2018 10:31
В получении 120 тысяч рублей в качестве взятки обвиняется бывший начальник отдела уголовного розыска одного из районов Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в Следственном Управлении СК России по Волгоградской области, мужчину задержали с поличным — в ходе операции сотрудников УФСБ России по региону и службы собственной безопасности областного Главка МВД. Прокуратура Волгоградской области, пояснила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу - оно передано для рассмотрения в Ворошиловский суд Волгограда.
По данным следствия, бывший сотрудник угрозыска осенью 2017 года занимался делом об «автоподставах». Подозреваемый предложил фигуранту уголовного дела об автомошенничестве "финансово отблагодарить". Взамен пообещал, что дело не «дойдет до следствия».
После задержания экс-сотрудник угрозыска вину частично признал. Но сейчас настаивает на том, чтобы его судили не по статье «Получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие», а за мошенничество. При этом, стоит отметить, что «Мошенничество» менее тяжкая статья, чем инкриминируемая бывшему сотруднику полиции.
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