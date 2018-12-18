Экономика

Запущенные к ЧМ-2018 электрички до аэропорта Волгограда проигрывают конкуренцию автобусам и такси

Экономика 18.12.2018 17:36
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18.12.2018 17:36


Электрички по маршруту железнодорожный вокзал «Волгоград-1» - Аэропорт, запущенные в мае текущего года по специально построенной для них ветке, не приносят прибыли. Как было озвучено на сегодняшней пресс-конференции по итогам работы Приволжской железной дороги, 8 пар электропоездов перевозят всего до 1000 пассажиров в сутки. Руководитель «Волгоградтранспригород» признал, что компания проигрывает в конкуренции с автотранспортом.
Между тем, запущенный к чемпионату мира по футболу маршрут казался вполне конкурентоспособным - добраться от станции «Волгоград-1» до аэропорта стало возможным за 25 минут без пробок.
На фото: прибытие первой электрички до аэропорта на железнодорожный вокзал, май 2018 

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