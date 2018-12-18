Экономика

В Волгограде открылся первый автоцентр KIA компании «АГАТ»

Экономика 18.12.2018 13:50 Реклама
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18.12.2018 13:50

Свой первый дилерский центр KIA в Волгограде открыла компания «АГАТ».
Реконструкцию автосалона, общей площадью 2 955 кв.м. провели в кратчайшие сроки — всего за 3,5 месяца. Автосалон — это просторный выставочный зал, который и снаружи и внутри оформлен в фирменном стиле KIA. Как сообщили ИА «Высота» в компании, для ГК «АГАТ» открытие дилерского центра— грандиозное событие: «Мы очень гордимся тем, что теперь марка KIA с нами».  

В автосалоне представлен широкий модельный ряд автомобилей KIA. Полную информацию о них клиент может получить у консультантов, которые могут также предложить дополнительные услуги: страхование, кредитование, лизинг. 

 Квалифицированный персонал работает и в 17 постах сервисной зоны, которая оснащена современным оборудованием. Это позволяет осуществить полный цикл комплексного обслуживания автомобилей KIA.  

Кроме этого клиенты нового дилерского центра могут воспользоваться парковкой и уютной зоной отдыха.  

В честь открытия для автовладельцев KIA выгодные предложения от компании «АГАТ»: 
— 25% скидка* на все виды работ 
— 15% скидка* на все запасные части
— до конца января техническое обслуживание всего за 4 499 рублей* для всех владельцев KIA RIO!

Дилерский центр KIA работает по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина д. 122.
*Детальная информация о действующих акциях размещена на сайте компании.

Справка: Компания «АГАТ» - один из крупнейших автохолдингов России, представленный в 12 городах страны. Широчайший ассортимент легковых, грузовых автомобилей и спецавтомобилей ведущих мировых и отечественных брендов – всё это компания «АГАТ» с успехом предлагает своим клиентам. 

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