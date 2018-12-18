Экология

Прокуратура добилась законного контроля качества питьевой воды в Волгограде

Экология 18.12.2018 10:46
2280 9
18.12.2018 10:46


По требованию прокуратуры ООО "Концессии водоснабжения" исполнило решение суда и получило аккредитацию лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. Требование надзорного органа, которое настаивало на соблюдении концессионерами действующего законодательства, было полностью удовлетворено.
Как ранее сообщало информагентство, проверкой было установлено, что с 1 апреля 2017 года "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст. 6.5 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде". Общая сумма назначенных штрафов составила 22 тысячи рублей. К дисциплинарной ответственности по представлениям прокуратуры были привлечены два должностных лица. Был подан иск в суд.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном парке
13.12.2018 15:25
18540 1
В Волгоградской области подступы к Цимлянскому водохранилищу завалили мусором
03.12.2018 11:52
4237 10
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под Волгоградом
19.11.2018 11:50
1821 1
Экология
13.12.2018 15:25
Экология 13.12.2018 15:25
18540 1 Обсудить

0
Далее
Экология
12.12.2018 16:05
Экология 12.12.2018 16:05
2451 10 Обсудить

0
Далее
Экология
11.12.2018 13:38
Экология 11.12.2018 13:38
14670 14 Обсудить

0
Далее
Экология
11.12.2018 10:01
Экология 11.12.2018 10:01
3022 4 Обсудить

0
Далее
Экология
03.12.2018 11:52
Экология 03.12.2018 11:52
4237 10 Обсудить

0
Далее
Экология
02.12.2018 09:32
Экология 02.12.2018 09:32
1572 0 Обсудить

0
Далее
Экология
30.11.2018 14:46
Экология 30.11.2018 14:46
1882 5 Обсудить

0
Далее
Экология
30.11.2018 08:41
Экология 30.11.2018 08:41
1857 6 Обсудить

0
Далее
Экология
28.11.2018 12:48
Экология 28.11.2018 12:48
3311 24 Обсудить

0
Далее
Экология
23.11.2018 12:12
Экология 23.11.2018 12:12
5081 3 Обсудить

0
Далее
Экология
21.11.2018 14:01
Экология 21.11.2018 14:01
2214 9 Обсудить

0
Далее
Экология
21.11.2018 12:22
Экология 21.11.2018 12:22
680 0 Обсудить

0
Далее
Экология
20.11.2018 10:47
Экология 20.11.2018 10:47
1530 3 Обсудить

0
Далее
Экология
19.11.2018 11:50
Экология 19.11.2018 11:50
1821 1 Обсудить

0
Далее
Экология
19.11.2018 08:50
Экология 19.11.2018 08:50
1882 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:30
В администрации Волгоградской области показали фейковый унитаз для губернатораСмотреть фотографии
14:17
В Волгоград прибывает чудотворная иконаСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде открылся первый автоцентр KIA компании «АГАТ»Смотреть фотографии
13:42
Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйцаСмотреть фотографии
13:05
Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области ревизоры забраковали в магазинах 400 кг рыбной продукцииСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде подозреваемый в тяжком преступлении скрывался от полиции в шкафуСмотреть фотографии
11:50
Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
Трое волгоградцев задержаны за воровство продуктов из супермаркетаСмотреть фотографии
10:46
Прокуратура добилась законного контроля качества питьевой воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Жительница Волгограда купила «несуществующие банки» у мошенникаСмотреть фотографии
09:20
Волгоградская область получит деньги на дороги из федерального центраСмотреть фотографии
09:17
Большая «Охота на мечту» покоряет покупателей Ворошиловского торгового центраСмотреть фотографии
20:18
«Золотой» унитаз губернатора Волгоградской области оказался фейком Смотреть фотографии
20:12
Общественная палата Волгоградской области ушла от насущных проблем в прошлоеСмотреть фотографии
20:11
«Высота 102»ТВ: В Волгограде чиновников нацелили на последний рывок перед Новым годом Cмотреть видео
17:15
В Волгоградской области многодетные семьи смогут сами выбирать бесплатные земельные участкиСмотреть фотографии
16:08
Сергей Крупчатников избран председателем Ассоциации коммерческих банков Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:02
Волгоградстат подсчитал цены на подарки и новогодние развлечения горожанСмотреть фотографии
14:47
Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции РособрнадзораСмотреть фотографии
14:02
В гости к «Сказке»: в волгоградском парке поселилась Баба ЯгаСмотреть фотографии
13:42
Полицейские из Волгоградской области поймали жителя Крыма на мошенничестве с продажей скотаСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области прибыльное предприятие в одночасье стало убыточнымСмотреть фотографии
12:34
Новый год в Волгограде: депутатские елки, парад Дед Морозов и фейерверкСмотреть фотографии
12:02
Предпенсионерам в Волгоградской области разрешат судиться бесплатноСмотреть фотографии
11:55
Квартира многодетной семьи в Волгограде превратилась в газовую камеру из-за бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
11:06
Житель Волгоградской области 15 лет хранил найденные в поле боеприпасыСмотреть фотографии
10:45
«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосамиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде банк оштрафовали за незаконную комиссиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 