Экология 18.12.2018 10:46
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18.12.2018 10:46
По требованию прокуратуры ООО "Концессии водоснабжения" исполнило решение суда и получило аккредитацию лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. Требование надзорного органа, которое настаивало на соблюдении концессионерами действующего законодательства, было полностью удовлетворено.
Как ранее сообщало информагентство, проверкой было установлено, что с 1 апреля 2017 года "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст. 6.5 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде". Общая сумма назначенных штрафов составила 22 тысячи рублей. К дисциплинарной ответственности по представлениям прокуратуры были привлечены два должностных лица. Был подан иск в суд.
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