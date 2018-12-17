Экономика

«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКе

Экономика 17.12.2018 10:45
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17.12.2018 10:45


Высокий уровень профессиональной подготовки работников Гремячинского ГОКа подтвердился на региональном конкурсе «Лучший по профессии», в котором приняли участие 77 работников 33-х предприятий Волгоградской области. Представители «ЕвроХим-ВолгаКалия» показывали свое мастерство в номинациях «Лучший электромонтер» и «Лучший электросварщик». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, от котельниковской площадки строительства Гремячинского ГОКа на конкурсе выступили работники участка механической обработки «ЕвроХим-ВолгаКалия» - электромонтеры Сергей Гаврилюк и Сергей Иванов (участок электроснабжения, технического обслуживания и ремонта электрического оборудования), электрогазосварщики Иван Донцов и Дмитрий Квитко (участок механической обработки), а также Константин Король и Юрий Осин - работники филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис», осуществляющего строительство Гремячинского ГОКа.

Победителем в номинации «Лучший электросварщик» стал Юрий Осин - сотрудник филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис», третье место занял Константин Король. 
«Преимущество «ЕвроХим-ВолгаКалия» основано на сильном коллективе настоящих профессионалов, - отметил административный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Дмитрий Погребняк. – Компания высоко ценит добросовестный труд, создает условия для профессионального роста работников – у нас проходят конкурсы профессионального мастерства, курсы по повышению квалификации в Учебном центре, выездные семинары и мероприятия по обмену опытом. «ЕвроХим-ВолгаКалий» гордится профессиональным мастерством своих сотрудников, обеспечивает достойные условия труда и соцпакет для коллектива, поощряет трудовые достижения лучших работников».
В строительстве современного промышленного предприятия применяются самые последние технологии и проектные решения. Поэтому большую значимость приобретает привлечение к работе высококвалифицированных специалистов рабочих профессий, задействованных  в возведении корпусов фабрики, монтаже современного высокотехнологичного оборудования и инженерных коммуникаций.

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