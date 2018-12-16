

За угон машины полицейские задержали ранее судимого и изрядно выпившего жителя Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина устроил настоящую погоню. Инспекторы ДПС хотели остановить маршрутную «Газель» в районе Тулака. Но угонщик попытался скрыться. Задержать его удалось только в центре города – на улице Комсомольской.

По словам правонарушителя, угнал машину он, чтобы подзаработать – покатать пассажиров. Совсем недавно он освободился из тюрьмы: сидел за кражу и грабеж. А вышел «в ночной рейс», так как почувствовал недостаток денег. Составлено несколько административных протоколов и возбужденно уголовное дело по факту угона.



