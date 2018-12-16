За угон машины полицейские задержали ранее судимого и изрядно выпившего жителя Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина устроил настоящую погоню. Инспекторы ДПС хотели остановить маршрутную «Газель» в районе Тулака. Но угонщик попытался скрыться. Задержать его удалось только в центре города – на улице Комсомольской.
Происшествия 16.12.2018 11:25
3194 0
16.12.2018 11:25
За угон машины полицейские задержали ранее судимого и изрядно выпившего жителя Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина устроил настоящую погоню. Инспекторы ДПС хотели остановить маршрутную «Газель» в районе Тулака. Но угонщик попытался скрыться. Задержать его удалось только в центре города – на улице Комсомольской.
За угон машины полицейские задержали ранее судимого и изрядно выпившего жителя Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина устроил настоящую погоню. Инспекторы ДПС хотели остановить маршрутную «Газель» в районе Тулака. Но угонщик попытался скрыться. Задержать его удалось только в центре города – на улице Комсомольской.
По словам правонарушителя, угнал машину он, чтобы подзаработать – покатать пассажиров. Совсем недавно он освободился из тюрьмы: сидел за кражу и грабеж. А вышел «в ночной рейс», так как почувствовал недостаток денег. Составлено несколько административных протоколов и возбужденно уголовное дело по факту угона.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
14466 0
07.12.2018 09:29
9784 11
22.11.2018 21:00
13984 0
На заснеженной трассе в Волгоградской области женщина-водитель погибла на встречке16.12.2018 10:53
Происшествия 16.12.2018 10:53
2049 0 Обсудить
В Волгоградской области снегопад не дал увидеть водителю школьника на дороге15.12.2018 10:24
Происшествия 15.12.2018 10:24
2120 0 Обсудить
Одиннадцать наркодилеров заработали серьезные сроки за трехлетнюю "работу" в Волгоградской области и Пермском крае14.12.2018 12:43
Происшествия 14.12.2018 12:43
4298 1 Обсудить
В Волгограде пенсионерка продиктовала мошеннику пин-код карты и лишилась 2 миллионов14.12.2018 12:12
Происшествия 14.12.2018 12:12
7517 30 Обсудить
В Волгограде два брата могут сесть на 5 лет за кражу металла на полторы тысячи рублей14.12.2018 11:45
Происшествия 14.12.2018 11:45
2387 11 Обсудить
На юге Волгограда выгорел японский кроссовер14.12.2018 09:40
Происшествия 14.12.2018 09:40
3494 1 Обсудить
В Волгограде задержали женщину-водителя,сбившую троих подростков на пешеходном переходе13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
7187 9 Обсудить
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
3370 0 Обсудить
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детей13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
7111 6 Обсудить
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"13.12.2018 11:07
Происшествия 13.12.2018 11:07
4916 13 Обсудить
В Волгоградской области 10 человек попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
505 0 Обсудить
На трассе в Волгоградской области легковушка врезалась в "мирно стоящий" КАМАЗ13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
576 0 Обсудить
В Волгограде загорелся автомобиль чиновника13.12.2018 09:39
Происшествия 13.12.2018 09:39
5043 21 Обсудить
В Волгограде автобус сбил пенсионерку12.12.2018 17:32
Происшествия 12.12.2018 17:32
1482 0 Обсудить
В Волгоградской области мужчина погубил девять дубов ради обогрева12.12.2018 15:36
Происшествия 12.12.2018 15:36
1202 2 Обсудить
Реклама