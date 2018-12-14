На юге Волгограда выгорел японский кроссовер

Происшествия 14.12.2018 09:40
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14.12.2018 09:40
Автомобиль "Nissan Murano" горел рано утром в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, сообщение о возгорании японского кроссовера поступило в оперативные службы в 4:37. На улице 50 лет Октября в иномарке горел моторный отсек на площади 2 кв.м. Пожар был ликвидирован за 9 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания иномарки устанавливаются.
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