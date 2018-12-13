Расследования 13.12.2018 16:22
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13.12.2018 16:22
Восемь жителей Волгограда, которые организовали незаконную деятельность на территории двух районов областного центра, заключены под стражу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, производство спиртосодержащей продукции было организовано в доме 49-летнего жителя Краснооктябрьского района. Работники цеха производили суррогатный алкоголь на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных, в том числе элитных, брендов. Контрафактная продукция реализовывалась оптовыми партиями на одном из рынков в Дзержинском районе.
В общей сложности, в ходе проведения обысков полицейские изъяли из незаконного оборота 620 полулитровых бутылок готового к сбыту суррогата, 50 литров этилового спирта, акцизные марки, пустую стеклянную тару, приспособления для упаковки контрафакта и черновые записи, свидетельствующие об объемах реализованной продукции. Исследование, проведенное сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, подтвердило, что акцизные марки изготовлены не производством Гознак. Установленный ущерб правообладателям составляет более 2 млн 300 тысяч рублей.
Подозреваемые задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводили сотрудники отдела экономической безопасности управления МВД России по г. Волгограду совместно со следователями регионального Главка МВД и коллегами из УФСБ России по Волгоградской области.
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