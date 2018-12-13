Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в Волгограде



В отношении 33-летнего мужчины в Волгограде возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина утром 7 декабря сбил на пешеходном переходе 13 летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка с многочисленными травмами на скорой увезли в реанимацию. Школьник уже перенес несколько операций.

Водителя, оставившего место ДТП, в тот же день задержали. Нашли мужчину дома, рядом с которым и был припаркован белый «Мерседес Е190» - на нем и сбили мальчика. Подозреваемый свою вину признал.

Сейчас водитель задержан. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчину под стражу.