Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в Волгограде

В отношении 33-летнего мужчины в Волгограде возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина утром 7 декабря сбил на пешеходном переходе 13 летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка с многочисленными травмами на скорой увезли в реанимацию. Школьник уже перенес несколько операций.
Расследования 13.12.2018 10:01
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13.12.2018 10:01
В отношении 33-летнего мужчины в Волгограде возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина утром 7 декабря сбил на пешеходном переходе 13 летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка с многочисленными травмами на скорой увезли в реанимацию. Школьник уже перенес несколько операций.
В отношении 33-летнего мужчины в Волгограде возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина утром 7 декабря сбил на пешеходном переходе 13 летнего мальчика и скрылся с места аварии. Ребенка с многочисленными травмами на скорой увезли в реанимацию. Школьник уже перенес несколько операций.
Водителя, оставившего место ДТП, в тот же день задержали. Нашли мужчину дома, рядом с которым и был припаркован белый «Мерседес Е190» - на нем и сбили мальчика. Подозреваемый свою вину признал.
Сейчас водитель задержан. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчину под стражу.
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