Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год





Дирекцию по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» освободят от уплаты в год 300 млн рублей налога на имущество. Как сообщает ИА «Высота 102», такой законопроект внес в областную думу губернатор. Разработчиком выступает комитет по экономике и развитию Волгоградской области. В ближайшие дни документ рассмотрят на рабочем заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Согласно предлагаемым поправкам, нулевая ставка налога на имущества должна быть установлена для организаций, эксплуатирующих стадионы вместимостью свыше 35 тысяч мест. В регионе такая спортивная площадка только одна – это «Волгоград Арена».

Напомним, в конце ноября текущего года Волгоградская гордума освободила арену, построенную к чемпионату мира по футболу, от уплаты земельного налога. Льгота будет действовать ближайшие три года. В результате бюджет города не дополучит за этот период порядка 100 млн рублей.

В соответствии с поручением президента России до 30 мая 2019 года главные арены ЧМ-2018 должны быть переданы в собственность субъектов. За деятельность сооружения будет отвечать государственное учреждение «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена», созданное два месяца назад. В 2019 году бюджет региона обязан будет уплатить за стадион налог на имущество в сумме 300 млн рублей, в последующие годы – порядка 370 млн рублей. Правительство РФ рекомендовало регионам , в которых были построены стадионы, установить налоговые льготы во избежании перекрестного субсидирования.

Кроме того, только при наличии подобных преференций Министерство спорта России обещает предоставить региону субсидии на содержание «Волгоград Арены». Так, в течение ближайших пяти лет сумма межбюджетных трансфертов может составить 800 млн рублей, в том числе, в 2019 году – 302 млн рублей. На эксплуатацию всех футбольных арен, возведенных к ЧМ-2018, с 2019 по 2023 годы планируется направить 13 млрд рублей, две трети от которых возьмет на себя федеральный бюджет.



