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В Волгограде элита собачьего общества проводила свой год масштабной выставкой

Главное 09.12.2018 15:57
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09.12.2018 15:57




Сотни умных собачьих глаз, разнообразные породы, невероятные прически, любопытные носы, и ушки на макушке - сегодня самые увлеченные собаководы Волгограда собрались со своими питомцами на итоговой выставке «Рассвет на Волге», чтобы проводить уходящий год Собаки. На масштабное мероприятие съехались почти 500 участников. 



Получился настоящий карнавал собак - от самых маленьких и смешных, до более чем солидных и грозных.  


А кто достоин призов и званий среди представителей каждой породы решали эксперты международной категории, в том числе прибывшие из Москвы и Европы. 

Кстати, любимица редакции ИА «Высота 102», немецкая овчарка Зара также приняла участие в выставке и произвела своей воспитанностью и бесспорной красотой большое впечатление на уважаемого эксперта из Сербии, получив диплом с оценкой «отлично».



Хвостатая элита вместе с хозяевами начала прибывать в специально оборудованный зал с раннего утра. Как рассказала ИА «Высота 102» главный кинолог федерации служебного собаководства Волгограда Елена Фролова, подготовку к подобным мероприятиям владельцы собак обычно начинают за несколько месяцев.

«Растить собаку - это кропотливый труд. Сначала надо выбрать питомца, очень долго его дрессировать, даже эту волнительную обстановку и суету выставки собака должна преодолеть, надо доказать свою состоятельность, продемонстрировать свое умение и лучшие качества», - Елена Фролова поведала о том, что многие собаки - чемпионы города в дальнейшем блистают на международных соревнованиях. 

Ежегодная традиционная выставка, которая проводится в Волгограде в конце года - просто праздник собаководства. Люди общаются, делятся опытом, с удовольствием и гордостью представляют своих питомцев, знакомятся с подрастающим поколением щенков, строят планы на будущее. 

Организаторы большой городской выставки всегда придумывают что-нибудь интересное и для детей. В рамках конкурса «Ребенок и собака» самые маленькие хозяева четвероногих выходят на ринг и показывают, чему они уже смогли научить своих питомцев.
В кулуарах выставки многие собаководы признавались журналистам ИА «Высота 102», что не мыслят своего существования без общения со своими питомцами. Это и хобби, и ежедневная работа, и позитивные эмоции, и, по сути, образ жизни. А выставки, подобные сегодняшней - целое событие, в котором принимают участие целыми семьями. И конечно, собаки - чуть ли не самые главные члены этих семей, в которых знают что такое добро и любовь к животным. 

Спонсором выставки «Рассвет на Волге» выступила компания «Валта пет продактс», которая занимается поставками в Волгоград сухих кормов супер-премиум класса для кошек и собак под брендом «Eukanuba».


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