Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатора





До начала ежегодного мероприятия, на котором губернатор Волгоградской области по традиции расскажет о том, что было, есть и будет, вся «элита» региона прибыла в ГДЮЦ на Краснознаменской. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», здесь уже накрыты фуршетные столы с угощением - пирожные кислотных цветов, бутерброды с колбасой и прочая снедь должны способствовать плодотворной интеллектуальной работе, которая предстоит в ближайшие пару (или больше) часов.

Примечательно, что блокнотов в руках гостей мероприятия не наблюдается, видимо, все готовы ловить на лету каждое слово губернатора. Политики и чиновники сбиваются в кучки «по интересам» - за одним столом главы муниципальных районов, за другим - представители аппарата главы региона, за третьим - депутаты.

















В зале ГДЮЦа, в стенах которого и прозвучит итоговая речь губернатора, уже все готово для «рассадки». Все предопределено - первые два ряда займут силовики, вице-губернаторы, руководители территориальных подразделений федеральных структур, органов законодательной власти, ректоры ВУЗов.

Примечательно, что руководителя регуправления ФАС ждет кресло лишь в четвертом ряду. Перед началом мероприятия всем потенциальным слушателям предлагается легкая разминка в виде газетного чтива - красочный номер «Волгоградской правды» пестрит счастливыми лицами жителей региона.





Газета особой популярностью не пользуется, ее используют в основном в качестве веера. В зрительном зале отчетливо пахнет едой с фуршетных столов, поэтому разогнать вокруг себя воздух уже просто необходимо.













После того, как на сцене появился губернатор, все присутствующие превратились в само внимание, но почти сразу смогли снова расслабиться, потому что встреча началась в традиционном формате - с демонстрации жизнеутверждающего фильма о работе администрации области в предыдущий период. Эту видеоработу местной ГТРК многие завсегдатаи подобных мероприятий видели уже не раз и успели заучить почти наизусть.



