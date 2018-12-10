Здравоохранение

До волгоградского центра медицины катастроф добралась оптимизация

Здравоохранение 03.12.2018 10:59
6340 10
03.12.2018 10:59


Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области расформировывают, как пояснили сотрудникам учреждения, в целях оптимизации. Как стало известно ИА «Высота 102», уже с 1 января будущего года большая половина работников выйдет на новое место работы - в государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», вторая половина должна «пересесть» на машины «скорой помощи». По словам сотрудников, уверенности, что все 136 человек сохранят свои места на новой работе – нет. 
Однако нынешний руководитель центра Владимир Ярмолич пояснил редакции, что оснований для беспокойства нет, все процедуры соблюдены, люди были предупреждены о переводе за два месяца, и никто на улице не останется. Что касается объединения с больницей №25, он убежден, что от этого выиграют прежде всего пациенты, так как отделение скорой медицинской помощи в данном учреждении здравоохранения, усиленное санавиацией, будет способствовать еще более оперативной и результативной работе.
Напомним, Волгоградский центр вошел в пятерку лидеров по итогам VIII Всероссийского конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф министерства здравоохранения Российской Федерации» по итогам работы за 2016–2017 годы. Как уже сообщало информагентство, он занял четвертое место среди субъектов РФ по таким показателям, как готовность к работе в условиях ЧС, развитие новых технологий оказания экстренной медпомощи, показатели работы центра по обучению населения приемам оказания первой помощи. С момента создания центра, 2003 года, на его счету – тысячи спасенных жизней. Это оказание экстренной медицинской помощи населению при авариях, стихийных бедствиях, катастрофах, в тяжелых случаях течения заболеваний. Выездные бригады отделения санитарной авиации центра проводили консультирование, оказывали лечебно-диагностическую помощь пациентам, осуществляли их транспортировку в лечебные учреждения Волгограда из сельских районов. 

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