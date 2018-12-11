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В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФ
Политика 28.03.2018 17:11
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28.03.2018 17:11
Сегодня в Волгограде прошел пленум Сталинградского обкома КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» сталинградские коммунисты, главный кадровый вопрос – о назначении лидера КПРФ - не обсуждался, хотя присутствующие пребывали в ожидании. Накануне распространилась информация о том, что исполняющая обязанности первого секретаря обкома Тамара Головачева якобы написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Однако это оказалось «уткой». Правда, ее присутствие на пленуме ограничилось лишь тем, что она только открыла партийное мероприятие. С докладом об итогах выборов президента, состоявшихся 18 марта, выступил секретарь обкома Олег Дмитриев, потом поговорили о финансовых вопросах и коррупции.
Планировалось также обсудить поведение первого секретаря Урюпинского райкома Алексея Шевырева. «Члены бюро этого райкома отказались платить членские взносы в кассу партии до тех пор, пока не станут прозрачными все финансовые процедуры, - рассказали в КПРФ, - и это давно уже ни для кого не является секретом». Но то ли по причине отсутствия Шевырева на пленуме, то ли по другой причине, но этот вопрос так и не был поднят.
Не подвергся обструкции и Андрей Гордеев, секретарь по идеологии Краснооктябрьского райкома партии. Он, как рассказывают коммунисты, провинился в том, что нелестно отзывался о кандидате в президенты на выборах 2018 года Павле Грудинине, утверждая, что беспартийный человек не может баллотироваться на столь высокий пост. (Напомним, что в Волгоградской области представитель от КПРФ набрал 11,74% голосов избирателей).
Обновилось на пленуме и бюро обкома КПРФ, что стало полной неожиданностью для многих присутствующих. Новыми его членами стали депутат волгоградской гордумы Елена Мелихова, первый секретарь Светлоярского райкома Николай Кобышев и первый секретарь Советского райкома КПРФ Андрей Анненко. Последний «прославился» тем, что судился с единороссами, которые отремонтировали памятник Владимиру Ленину в Волгограде, а Анненко с товарищами крепко обиделся. Правда, суд он проиграл.
На пленуме присутствовал нечастый гость региона - депутат Государственной думы от Волгоградской области - Николай Арефьев и член ЦК КПРФ 35-летний Павел Тарасов. Впрочем, это имя присутствующим мало кому о чем-то говорило.
Фото сайта Сталинградского обкома КПРФ.
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