



Победителям завершившегося накануне первого регионального этапа конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» предстоит состязаться с энергетиками Группы «ЛУКОЙЛ» из Астрахани, Кубани, Ставрополья и Ростова-на-Дону уже в августе.

Как сообщает ИА «Высота 102», борьбу за победу в первом этапе вели четыре команды теплоэлектростанций общества: Волгоградской ТЭЦ-2, Волжской ТЭЦ, Волжской ТЭЦ-2 и Камышинской ТЭЦ. Конкурс определил лучших по семи профессиям: старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового щита управления котлами, старший машинист турбинного отделения, машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами, электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции, аппаратчик химводоочистки электростанций, электромонтер по обслуживанию электрического оборудования электростанций.

И, хотя перед началом состязаний генеральный директор компании Михаил Зимин подчеркивал, что борьба будет серьезной, неожиданностей не произошло. Вперед традиционно вырвался «волжский дивизион», и именно из состава победителей - команд Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 будет сформирована сборная для заключительного этапа в Астрахани.

«Шансы на победу в первом этапе у всех команд были равными, соревнования выдались жаркими, и все было честно. Теперь на вас лежит большая ответственность достойно выступить в Астрахани. Учитывая, что опыт побед у нас есть - все получится», - сказал Михаил Зимин на церемонии награждения победителей, напомнив, что представители энергокомпании уже становились лучшими среди рабочих группы «ЛУКОЙЛ» по всем номинациям турнира.





По мнению руководства компании, участие в профессиональных соревнованиях помогает и совершенствовать мастерство, и обмениваться опытом.

Владимир Макаров, один из победителей, работает на Волжской ТЭЦ-2 с декабря 2014 года. «Сегодня родные стены помогли мне одержать победу. Ощущения, конечно, прекрасные – я лучший в своей профессии всего региона. Но понимаю – расслабляться не надо, в финале будет сложнее», - поделился своими эмоциями Владимир.

Второй заключительный этап конкурса «Лучший по профессии» среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по направлению деятельности «Электроэнергетика» пройдет на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». В нем, помимо волгоградцев, примут участие команды энергетиков из Астрахани, Кубани, Ростова и Ставрополья.



