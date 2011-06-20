Политика

Вице-губернатор Волгоградской области рассказал делегатам конференции «Единой России» о главных постулатах партии

Главное
Политика 20.06.2011 16:37
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20.06.2011 16:37

Экспресс-курс идеологии «Единой России» делегатам конференции реготделения партии  зачитал сегодня вице-губернатор Волгоградской области Олег Матвейчев. Об этом из  актового зала Волгоградского музыкального театра, где проходит конференция, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Матвейчев попросил делегатов запомнить или даже записать то, как нужно рассказывать избирателям о преимуществах «ЕР» перед ее конкурентами.
«Во-первых, партия «Единая Россия» - это народный фронт.  А народный фронт – это механизм обновления партии», - отметил Матвейчев. Вице-губернатор предупредил делегатов конференции, являющихся депутатами, что «там, где рейтинг «Единой России» будет падать, мандаты народных избранников перейдут членам народного фронта». Такую установку, по словам Матвейчева, дал секретарь президиума генсовета партии Вячеслав Володин.
Во-вторых, отметил замглавы администрации региона, нельзя забывать еще одну ключевую фразу: «Единая Россия» - это партия Путина». Матвейчев подчеркнул, что Путин – самый популярный политик России и после создания ОНФ его рейтинг вырос еще.
Следующий постулат от Олега Матвейчева: «Единая Россия» - это партия, которая пережила два кризиса – 1998 и 2008-2010 гг». Также по словам выступающего, «ЕР» - это единственная партия, имеющая долгосрочную программу развития страны. Также в ходе бесед с народом, добавил Матвейчев, следует напомнить людям о том, что «Единая Россия» - это партия, которая выполняет свои обещания».
Далее Матвейчев рассказал о минусах партий-оппонентов, о которых также стоит доносить гражданам. «Справедливая Россия», по убеждению вице-губернатора, это обреченная партия, которая не справилась со своей задачей. «Это партия второго сорта», - заявил Матвейчев. Больше всего, - считает Матвейчев, - единороссам следует бояться «Правого дела». «Этими силами дестабилизируется обстановка в стране», - считает Матвейчев.
Напоследок оратор добавил, что  с избирателями нужно говорить «о высоких материях», а не о покрашенных скамейках во дворах.
Затянувшийся доклад выступающего несколько утомил участников конференции, о чем они намекнули Матвейчеву оглушающими его голос аплодисментами.
Участники конференции единогласно проголосовали за признание удовлетворительным отчета секретаря реготделения партии Владимира Ефимова о работе политсовета  за минувшие четыре года. В своем отчете Ефимов рассказал о том, что с первого июля 2007 года число партийцев в регионе возросло. Если в 46 местных отделениях партии действовало четыре года назад 1058 первичных отделений партий, то сейчас -  1558. Кроме того, почти за три года работы приемной Путина рассмотрено 10529 обращений, принято положительных решений по 3114.

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