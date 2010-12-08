Следствие устанавливает виновников и участников массовой драки, в результате которой четверо мужчин отдыхавших в волгоградском кафе «Эйфория» получили ножевые ранения. Предполагаемый виновный в нанесении ножевых ранений объявлен в розыск.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, в минувшую субботу в кафе «Эйфория» Дзержинского района поножовщина произошла в результате ссоры двух молодых людей из-за столкновения в коридоре. В последующем словесные разборки переросли в конфликт между двумя компаниями. Охрана кафе попросила ребят выяснять отношения на улице. На улице между разгоряченными молодыми людьми завязалась драка. Один из пострадавших в рукопашной, решив переломить исход драки, достал из своей машины нож (это видно на видеозаписи, сделанной веб-камерой кафе) и пустился в бой со всеми, кто попадался ему на пути. После чего он со своим другом сел в машину и уехал в неизвестном направлении. В результате, в БСМП №25 (Больничный комплекс) Дзержинского района Волгограда было доставлено четыре человека с ножевыми ранениями различной степени тяжести.