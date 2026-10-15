Волгоградский студент заключил спецконтракт для службы в войсках БпС





Волгоградские студенты всё чаще выбирают службу в войсках беспилотных систем. Свежий пример – учащийся четвёртого курса направления «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Котовского промышленно-экономиечского техникума с позывным «Балу», заключивший спецконтракт на прохождение службы в подразделении БпЛА.

Молодой человек не только освоил непростую специальность, требующую точности, технических знаний и ответственности, но и вносит вклад в развитие современных технологий на службе Родине.

– Я прошел обучение и получил квалификацию оператора-сапера. Моя задача – изготовление боеприпасов для дронов, – пояснил «Балу». – Ничего сложного нет. Я отучился за две недели. С сослуживцами, нас 130 человек, общаемся, друг друга поддерживаем. Если у кого-то что-то не получается, всегда готовы поддержать, объяснить. После заключения контракта он своевременно получил все выплаты, 10-го числа каждого месяца приходит зарплата.

Опыт работы с беспилотными системами, говорит контрактник, – это новые горизонты, уникальные навыки и настоящая школа жизни.

Почему это перспективно

Служба в войсках БпС по спецконтракту, который заключается на один год, открывает возможность освоить профессию оператора БпЛА. Такие навыки сегодня востребованы не только в оборонной сфере, но и во многих отраслях экономики и сельского хозяйства.

Кроме того, контракт предусматривает «подъёмные». После окончания годичного контракта при повторном его заключении военнослужащий снова получает единовременную выплату в размере 3,4 млн рублей.

Беспилотники – приоритет государства

Развитие войск беспилотных систем стало одним из ключевых направлений в укреплении обороноспособности страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в 2026 году при формировании Вооружённых сил по контракту особое внимание уделят именно укомплектованию войск БпС.

По словам министра обороны Андрея Белоусова, формирование нового рода войск должно завершиться в 2026 году. Для работы с беспилотными системами военное ведомство делает ставку на молодых людей до 35 лет – тех, кто быстрее осваивает новейшие технологии.

Войска беспилотных систем – новый высокотехнологичный род войск. Его задачи включают разведку, высокоточное поражение объектов противника, радиоэлектронную борьбу, логистическую поддержку, минирование местности и эвакуацию раненых.

Для волгоградских студентов служба по спецконтракту становится не только исполнением воинского долга, но и стартовой площадкой для профессионального роста в одной из самых перспективных сфер.





Напомним, в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом. Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области с 1 сентября 2026-го стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили до 3,4 млн рублей.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73.