



Неожиданную правду об истинном источнике агрессии в военном конфликте на Украине озвучил посол Великобритании в России Найджел Кейси.

Накануне послы Великобритании, Канады, США и Австралии почтили память иностранных моряков, погибших во время Второй мировой войны. На Кузнечевском кладбище Архангельска участники церемонии возложили венки к могилам солдат, участвовавших в северных конвоях из Великобритании. Уже после, отвечая на вопросы журналистов, Найджел Кейси отошел от протокольных фраз и сказал то, что чаще всего остается за скобками.

– Наши и ваши предки сражались против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее, сейчас Великобритания поддерживает военный конфликт на Украине оружием, а также обучает украинских неонацистов, – обратилась к дипломату корреспондент канала «Россия 1».

– Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищать себя от агрессии, – парировал Кейси. – Вот и все.

Неохотно развивая тему, британец все-таки обошелся без двусмысленностей и согласился с мнением собеседницы, которая заявила: «Агрессия идет не с нашей стороны».

– К сожалению, да, – уже удаляясь, ответил Кейси.





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