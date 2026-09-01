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Общество

В Волгограде подорожал проект подземного перехода на Мамаевом кургане

Общество 01.09.2026 15:51
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01.09.2026 15:51


В Волгограде не теряют надежду найти проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане к парку Победа и музею СВО. Объявлен новый аукцион по поиску подрядчика выполнения инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации начальной стоимостью 17 миллионов 980 тысяч рублей. 

Отметим, что это уже второй электронный аукцион по поиску проектировщика. В первый раз найти организацию, которая выполнит заявленный объем работ за 17,1 миллиона рублей, не удалось. Конкурс в июле был признан несостоявшимся. При выставлении этого лота на конкурс повторно была увеличена начальная сумма контракта почти на 800 тысяч рублей.


Требования к основным технико-экономическим показателям подземного перехода не изменились. Длина тоннеля, который пройдет под проспектом Ленина в районе остановки «Мамаев курган», будет порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров, а высота – не менее 2,3 метра. В ходе проектирования параметры, в частности ширина перехода и его высота, могут быть скорректированы с учетом расчетов пропускной способности. Планируется не менее трех лестничных спусков в тоннель.

Несущие конструкции подземного пешеходного перехода будут выполнены из монолитного железобетона. При облицовке стен планируют использовать натуральный и искусственный камень. Проектировщик должен предусмотреть и различные инженерные сети, такие как электроснабжение, водоотведение и вентиляция. 

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда», а в качестве источника финансирования указан городской бюджет. Проект должен быть готов до 30 ноября 2027 года.

Ранее сообщалось, что основанием для проектирования тоннеля послужило постановление городской администрации от 26 июня текущего года о предоставлении на строительство этого объекта бюджетных инвестиций из городской казны. Подземный переход планируют построить в 2028-2029 годах.


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