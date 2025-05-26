В Волгограде строители завершили витражное остекление ЦУМа





В Центральном районе Волгограда специалисты подрядной организации завершили монтаж на фасадной части ЦУМа витражного остекления. Как сообщает ИА «Высота 102», одновременно строители демонтируют стяжку полов, лестниц, крыши и парапета, усиливают несущие конструкции первого и второго этажей здания.

- Продолжается обустройство фундамента грузового лифта. На объекте ежедневно работают 45 рабочих и три единицы техники, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, работы по реконструкции Центрального универмага в Волгограде начались в апреле 2024 года. Контракт стоимостью 2,4 млрд рублей выиграла компания «Приволжтрансстрой». Организация должна не только привести в порядок здание, являющееся памятником архитектуры, где пленили фельдмаршала Паулюса, но и адаптировать его для нужд Волгоградского областного музея искусств им. И. И. Машкова. При этом спустя пару месяцев, в августе, специалисты вынуждены были приостановить основные работы из-за угрозы обрушения сооружения.

В декабре 2024 года по итогу инструментальной экспертизы ЦУМ был официально признан аварийным, а власти объявили о внесении изменений в проект реконструкции. Пока специалисты прорабатывают усиление несущей способности объекта, подрядчик продолжает работы в той части, в которой позволяет текущее состояние здания.

Весной 2025 года журналисты ИА «Высота 102» побывали внутри памятника архитектуры. Подробнее о том, в каком он сейчас находится состоянии, в нашем материале.

Отметим, изначально обновлённое здание универмага должно было открыть свои двери для посетителей уже в 2027 году. Сроки реализации и стоимость проекта с учётом вносимых изменений в настоящее время не публиковались.

Фото из архива ИА «Высота 102»