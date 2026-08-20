



Социальный фонд России по Волгоградской области сообщил об изменениях в правилах оформления и подтверждения ухода за нетрудоспособными гражданами. Новый порядок вступает в силу с 1 января 2027 года и касается тех, кто заботится о людях старше 80 лет, инвалидах I группы, инвалидах с детства и детях-инвалидах.

Сейчас заявление на уход можно подать после завершения периода ухода. С 2027 года заявление необходимо подавать до начала ухода, а если уход продолжается дольше года – продлевать его каждые 12 месяцев. Также потребуется согласие человека, за которым планируется осуществлять уход.

Заявление и согласие можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области или в МФЦ. Нетрудоспособный гражданин может отказаться от ухода, подав заявление любым из указанных способов. Также отказ могут зафиксировать сотрудники СФР по телефону.

Если наступили обстоятельства, при которых уход прекращается (например, подопечный помещён в стационар), ухаживающий обязан сообщить об этом в Социальный фонд в течение 5 рабочих дней.

Периоды ухода, которые были оформлены до 2027 года, необходимо подтвердить до 1 января 2028 года, подав заявление в клиентскую службу Отделения СФР. Это позволит учесть их при назначении пенсии. С 1 января 2028 года сделать это будет невозможно.

Исключение – получатели выплат по уходу за инвалидами с детства и детьми-инвалидами. Отделение СФР подтвердит такие периоды автоматически.