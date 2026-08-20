«Сферум» запускает всероссийский хакатон для школьников и педагогов





Учебный профиль «Сферум» в VK при поддержке Минпросвещения РФ открывает приём заявок на Всероссийский хакатон «Идея Фикс». К участию приглашаются школьники и педагоги со всей страны. Организаторами соревнования также выступают федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб».

Суть конкурса – разработать проекты для образования и воплотить их в виде чат-ботов или мини-приложений. Заявки принимаются с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Команда должна состоять из 3–5 учащихся под руководством педагога, при этом одна школа может выставить сразу несколько коллективов.

Сопровождать участников на всех этапах будет специальный чат-бот «Идея Фикс» в мессенджере MAX. Через него можно зарегистрироваться, отправить работу, узнать результаты и следить за дедлайнами. Методическую поддержку обеспечивает платформа VK Образование.

Хакатон пройдёт в три этапа:

Региональный этап (до 27 сентября). Команды готовят презентацию своей идеи. 20 октября жюри определит по три лучших коллектива от каждого региона. Они получат дипломы и подарки от «Сферума» и выйдут в полуфинал.





Полуфинал. Участникам предстоит представить готовые цифровые решения. Доступны два уровня: продвинутый (проекты, разработанные с нуля) и базовый (с использованием конструктора ботов Botmother). По итогам отберут 20 лучших проектов.





Финал в Москве (12 декабря). Авторы 20 лучших работ презентуют свои сервисы экспертному жюри. Победителей ждут ноутбуки для разработки, умные колонки, призы от партнёров и другие награды.

– В этот раз мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в непосредственной разработке таких цифровых инструментов. Таким образом, они смогут прокачать свои навыки в ИТ-сфере, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны, – отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Подробные условия и описание этапов доступны на официальном лендинге проекта.