Главное

Заводской КПП превратился в арт-объект Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины Дефицит топлива: эксперты прогнозируют ухудшение ситуации на АЗС Волгограда Юрий Седов освобождён от должности замгубернатора Волгоградской области В Волгограде внедрят резидентские парковочные разрешения: сколько стоит и кто сможет воспользоваться

Актуально

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Участникам СВО засчитают службу по контракту в стаж госслужбы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит ветеранам специальной военной операции претендовать на более высокие должности в органах власти, сообщают «Ведомости». Соответствующие поправки вносятся в законы о...
Федеральные новости
 Ростовчане готовятся защищать объекты ЖКХ от дронов Украины
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести масштабные учения коммунальных служб, направленные на отработку действий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства от атак беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение было озвучено в...
Общество

«Сферум» запускает всероссийский хакатон для школьников и педагогов

Общество 20.08.2026 12:49
0
20.08.2026 12:49


Учебный профиль «Сферум» в VK при поддержке Минпросвещения РФ открывает приём заявок на Всероссийский хакатон «Идея Фикс». К участию приглашаются школьники и педагоги со всей страны. Организаторами соревнования также выступают федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб».

Суть конкурса – разработать проекты для образования и воплотить их в виде чат-ботов или мини-приложений. Заявки принимаются с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Команда должна состоять из 3–5 учащихся под руководством педагога, при этом одна школа может выставить сразу несколько коллективов.

Сопровождать участников на всех этапах будет специальный чат-бот «Идея Фикс» в мессенджере MAX. Через него можно зарегистрироваться, отправить работу, узнать результаты и следить за дедлайнами. Методическую поддержку обеспечивает платформа VK Образование.

Хакатон пройдёт в три этапа:

  • Региональный этап (до 27 сентября). Команды готовят презентацию своей идеи. 20 октября жюри определит по три лучших коллектива от каждого региона. Они получат дипломы и подарки от «Сферума» и выйдут в полуфинал.

  • Полуфинал. Участникам предстоит представить готовые цифровые решения. Доступны два уровня: продвинутый (проекты, разработанные с нуля) и базовый (с использованием конструктора ботов Botmother). По итогам отберут 20 лучших проектов.

  • Финал в Москве (12 декабря). Авторы 20 лучших работ презентуют свои сервисы экспертному жюри. Победителей ждут ноутбуки для разработки, умные колонки, призы от партнёров и другие награды.

– В этот раз мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в непосредственной разработке таких цифровых инструментов. Таким образом, они смогут прокачать свои навыки в ИТ-сфере, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны, – отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Подробные условия и описание этапов доступны на официальном лендинге проекта.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.08.2026 14:37 Реклама
Общество 20.08.2026 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2026 14:31
Общество 20.08.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 14:10
Общество 20.08.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:54
Общество 20.08.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:49
Общество 20.08.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:30
Общество 20.08.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:28
Общество 20.08.2026 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:10
Общество 20.08.2026 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 12:05 Реклама
Общество 20.08.2026 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2026 11:58
Общество 20.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 11:38
Общество 20.08.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 11:27
Общество 20.08.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 11:27
Общество 20.08.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 10:43
Общество 20.08.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2026 10:10
Общество 20.08.2026 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:13
Волгоградцы сняли клубы черного дыма вблизи ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:37
EVOLUTE стал лидером российского рынка электромобилейСмотреть фотографии
14:31
Извергающее вспышки Солнце скажется на метеозависимых волгоградцахСмотреть фотографии
14:13
Директора чадящего завода под Волгоградом осудили за сокрытие 99 млн налоговСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградском ЦУМе стартовал новый этап строительных работСмотреть фотографии
14:06
Заводской КПП превратился в арт-объектСмотреть фотографии
13:15
Участникам СВО засчитают службу по контракту в стаж госслужбыСмотреть фотографии
12:54
Комары за месяц заразили ЛЗН девять волгоградцевСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде простились с Героем России Валерием РостовщиковымСмотреть фотографии
12:28
Рэпер Lida заявил о задержании в Волгограде и срыве концертаСмотреть фотографии
12:10
Волгоградская область отправила на СВО мотоциклы для штурмовиковСмотреть фотографии
12:05
Чемодан, паспорт, Drivee: как сделать дорогу в аэропорт выгоднееСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом мужчина погиб, не совладав с мотоциклом на региональной трассеСмотреть фотографии
11:38
80-метровый флаг России развернут в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде за 100 млн рублей доработают проекты рекультивации двух мега-свалок на 1,3 млн тоннСмотреть фотографии
11:27
Стрелявший по БпЛА пенсионер Мухин готов принять помощь от СимоньянСмотреть фотографии
11:11
Ростовчане готовятся защищать объекты ЖКХ от дронов УкраиныСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде боевые товарищи, силовики и чиновники прощаются с Героем России Валерием РостовщиковымСмотреть фотографии
10:10
«Одним Мамаевым курганом не вытянем»: эксперты предложили привлекать в Волгоград туристов наследием древнего человекаСмотреть фотографии
09:55
Сотрудница ПВЗ в Волгограде пять месяцев похищала отказной товарСмотреть фотографии
09:15
Волгоградцам назвали причины резкого роста цен на сахар и курятинуСмотреть фотографии
09:14
Кучи мусора и смрад: многомиллионный долг за мусор накопило СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Силы ПВО отбили атаку ВСУ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
Волгоградский бизнесмен вместо турбазы инвестировал 10 млн на себяСмотреть фотографии
08:22
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в КиевеСмотреть фотографии
08:00
Марафон на 10 км в Уфе подарил напряжённый финиш и серебро Полины КозякинойСмотреть фотографии
07:40
Волгоградские лесничества приобрели 15 единиц техники в 2026 годуСмотреть фотографии
07:22
Волгоградцам объяснили, что делать в случае утери трудовой книжкиСмотреть фотографии
07:01
Маргарита Симоньян оплатит штраф волгоградскому фермеру за выстрел по БПЛАСмотреть фотографии
06:39
Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 