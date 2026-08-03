



Сегодня, 3 августа, в Волгограде прошла первая пресс-конференция нового начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Павла Гищенко. Руководитель, назначенный на пост всего две недели назад, откровенно рассказал о введении в подведомственных подразделениях моратория на наказание рядовых сотрудников полиции, ежедневном мониторинге обращений, планах по строительству новых МРЭО и по перераспределению штатной численности сотрудников миграционных служб в пользу аграрно развитых районов.

Возвращение домой

По словам начальника, назначение на столь высокую должность в родном регионе накладывает на него особую ответственность.

- Я родился здесь. Работал рядовым милиционером, сержантом милиции, затем младшим лейтенантом. Прошёл все этапы. И «на земле», и в качестве руководителя. У нас есть различные подразделения: специализированные отделения, отделы, управления — мне посчастливилось пройти через многие из них, от городского до районного управления и управления города-миллионника. Хорошо знаю территорию, порядка 80% состава руководителей мне знакомы лично, поэтому переходного периода не будет, — подчеркнул Павел Гищенко.

На новом посту начальник пообещал вернуть всё лучшее, что раньше уже было реализовано в региональном главке, но по каким-то причинам оказалось утрачено, а также привнести опыт, который им был получен во время работы на прифронтовых территориях в Донецке и Севастополе. А в случае ухудшения оперативной обстановки и особые методы совместной оперативной работы с ФСБ и Минобороны.

Запрет на взыскания

В числе первых шагов в должности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко поручил руководителям райотделов и другого рода структурных подразделений приостановить вынесение дисциплинарных взысканий. Ограничения будут действовать на период перестройки местного руководящего состава на подходы, направленные на сбережение личного состава.

- С первого же дня частично поразил руководителей в правах. Фактически был введён запрет на взыскания и поощрения. Теперь, если есть необходимость наказать сотрудника, то соответствующий начальник должен лично мне доложить о совершённом подчинённым проступке, о причинах, почему это нарушение не было предотвращено заранее, о том, кто отдавал этому сотруднику приказ и следил за его работой, — продолжил руководитель главка.

Кроме того, Павел Гищенко сообщил о намерении искоренить ситуацию, когда под разного рода предлогами рядовые сотрудники полиции годами лишались начальством очередных званий.

Изменения также должны затронуть и работу по набору сотрудников полиции из отдалённых районов. Претенденты на должность в правоохранительном органе сейчас должны лично приезжать в Волгоград для прохождения военно-врачебной комиссии, что ущемляет права жителей глубинки.

- Принято решение сократить срок работы военно-врачебной комиссии, а также внедрить практику выездной работы для соответствующих специалистов, - добавил Павел Гищенко.

Новые указания также затронули и графики отпусков личного состава.

- У наших сотрудников довольно скромная зарплата и нескромная нагрузка. Это частично компенсируется дополнительными социальными гарантиями. К примеру, увеличенными отпусками, возможностью семейного отдыха в ведомственных санаториях. Однако до последнего времени воспользоваться этими бонусами могли не все. Зачастую отпуска разбиваются на небольшие части, а графики отдыха формируются за считанные недели до самого отдыха. Естественно, сотрудники не могут нормально спланировать свой отпуск. Сейчас я дал указания ситуацию исправить, - заявил спикер.

По словам руководителя, все принятые им в первые дни решения направлены на снижение оттока кадров и повышение привлекательности работы в полиции.

- В настоящее время комплектация личного состава Волгоградского гарнизона МВД находится на уровне 80%. По сравнению с другими регионами это не так плохо, но далеко от нормы. Если брать патрульно-постовую службу — всё хорошо, 95% укомплектовано. Не хватает в первую очередь участковых, сотрудников ППС, некоторых других подразделений. Делаем на это упор. Планируем в ближайшее время улучшить вопрос премирования соответствующих категорий личного состава, такие возможности у нас есть, - продолжил главный полицейский региона.

Миграционный ответ

Один из наболевших вопросов, который планирует решить новый руководитель, это усиление численности сотрудников миграционных отделов МВД в пользу районов, где наблюдается наибольшее скопление иностранной рабочей силы.

- Раньше был недифференцированный подход. Во всех районах предусматривалось одинаковое количество сотрудников миграционной службы. Сейчас мы уже приступили к расчётам и, думаю, к концу года реализуем новую модель, по которой штат миграционной службы будет связан с реальной аграрной развитостью территории. Уверен, это поможет снять остроту складывающейся ситуации.

Миграционная служба может быть усилена в Котовском, Николаевском, Среднеахтубинском, Городищенском и некоторых других районах, где традиционно сконцентрированы основные сельхозпроизводства.

Также в числе приоритетов работы ГУ МВД России по Волгоградской области Павел Гищенко видит помощь участникам СВО и членам их семей.

- Мною уже даны поручения немедленно, в течение 24 часов возбуждать уголовные дела в случае, если среди пострадавших ветеран или же члены семьи военнослужащего. Парни защищают родину на передовой, рискуют жизнью, мы обязаны защитить их и их семьи, обеспечить надёжный тыл, - подчеркнул начальник главка.

Руководитель поделился, что довольно большое количество претензий граждан к работе полицейских связаны с несвоевременным возбуждением уголовных дел.

- Большинство жалоб именно на несвоевременность. При этом первые две недели после совершения преступления — самые важные. Мною даны дополнительные указания по регистрации всех правонарушений, их классификации, своевременной реакции. Вот уже вторую неделю каждое своё утро я начинаю с изучения статистики по количеству зарегистрированных обращений и возбуждённых уголовных дел. Уверен, что постепенно работу удастся наладить. Я все эти дни после назначения на каждом совещании повторяю, что русский человек отличается от западного особым чувством справедливости, а полиция — это орган, куда граждане за этой самой справедливостью приходят. Мы не имеем права их подводить, - продолжил Павел Гищенко.

МРЭО на новый лад

На недавнем совещании с руководством региона руководитель регионального главка МВД России выступил с предложением о создании в Волгоградской области новых МРЭО.

- Глава одного из районов обоснованно подверг критике работу ГИБДД. Один из местных ветеранов СВО вынужден был ехать из отдалённого населённого пункта, чтобы поставить транспорт на учёт. Человек чуть ли не через весь регион добирался. Это же ненормально. Сейчас у нас уже сформулированы серьёзные планы. Рассчитываем создать в регионе сеть современных МРЭО. Эту инициативу уже поддержал Андрей Бочаров. Если всё пойдёт хорошо, через год-полтора такой центр может появится в Волгограде, а затем в районах, - поделился Павел Гищенко.

Кроме того, по инициативе главка Волгоградская область первой в России введёт для участников СВО дополнительные льготы на получение услуг МРЭО вне общей очереди.

- Такой подход действовал для ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров орденов, но, к сожалению, сейчас их осталось очень немного, но есть ветераны, которые совершают подвиги, защищая отечество в наши дни. Уверен, что они заслуживают поддержки и особого отношения, - заявил руководитель главка.

Отметим, в целом ситуацию в регионе Павел Гищенко оценил как стабильную. По данным на 3 августа, в Волгоградской области с начала года совершено 14,6 тыс. правонарушений. Доминируют преступления, связанные с распространением наркотических веществ, кражи и ДТП. Руководитель пообещал сделать работу ведомства более прозрачной для общества. С этой целью создаётся новая информационная передача на одном из волгоградских каналов, ведомственное печатное издание, рассматривается возможность проведения регулярных брифингов и интенсификация работы со СМИ.

Фото: ИА «Высота 102»